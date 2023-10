Powell, do Fed, diz que economia forte pode demandar mais contenção, mas mercado de títulos está ajudando

Por Howard Schneider e Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - A força da economia dos EUA e o mercado de trabalho ainda forte podem justificar condições financeiras ainda mais apertadas para conter a inflação, disse o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, nesta quinta-feira, embora o aumento das taxas de juros do mercado possa tornar a ação do próprio banco central dos Estados Unidos menos necessária.

Parecendo se alinhar com os colegas do Fed que recentemente disseram que o mercado de títulos agora está fazendo parte do trabalho do banco central, Powell, em comentários ao Clube Econômico de Nova York, concordou "em princípio" que a alta dos rendimentos está ajudando a apertar ainda mais as condições financeiras e "na margem" pode reduzir a necessidade de mais aumentos na taxa básica de juros.

Não foi um apoio explícito a essa opinião, mas os mercados financeiros pareceram interpretá-la como tal. Enquanto Powell falava, inclinaram-se ainda mais para as apostas de que o Fed já encerrou seu ciclo de aumentos da taxa de juros de curto prazo. Os contratos futuros que se ajustam à taxa do Fed estão precificando menos de uma chance em três de outro incremento da taxa básica este ano, em comparação com cerca de 40% antes do discurso de Powell.

As taxas de juros dos Treasuries de 10 e 30 anos subiram enquanto Powell fazia seus comentários.

Ao aumentar a taxa de juros de referência do Fed, "a ideia geral... é afetar as condições financeiras", disse Powell. Os mercados de títulos "estão produzindo condições financeiras mais apertadas neste momento" e parecem estar se movendo por uma série de razões, como uma visão melhorada da força da economia dos EUA, independentemente de qualquer expectativa sobre o Fed.

Essa é uma distinção importante, observou Powell. Se os investidores em títulos de renda fixa estivessem aumentando os rendimentos dos títulos de longo prazo apenas porque achassem que o Fed está prestes a elevar sua própria taxa de juros de curto prazo, o banco central teria de acompanhar o movimento -- ou os juros de longo prazo cairiam.

Essa parece ser uma dinâmica diferente, e Powell e vários de seus colegas sugeriram nos últimos dias que ela pode começar a substituir um aperto de crédito impulsionado pelo mercado por mudanças na taxa básica do Fed de curto prazo.

“As condições financeiras estão ficando mais restritivas, não há como evitar isso, isso leva o Fed a fazer menos em vez de mais... Acho que estamos no platô aqui”, disse Shaun Osborne, estrategista-chefe de câmbio do Scotiabank.

Powell seguiu uma linha fina em seus comentários, deixando em aberto a possível necessidade de mais aumentos na taxa básica porque a economia se mostrou mais forte do que o esperado, mas também observando os riscos emergentes e a necessidade de agir com cuidado.

Seus comentários colocam o foco nos próximos dados em busca de sinais de que a economia está desacelerando, que o mercado de trabalho está esfriando e que as pressões sobre os preços continuam a diminuir, como antecipam os bancos centrais dos EUA, ou se, como alguns analistas sugerem, a economia provavelmente manterá sua força e a inflação mostra sinais de retomada.

"Estamos atentos aos dados recentes que mostram a resiliência do crescimento econômico e da demanda por mão de obra", disse Powell em discurso cuja leitura acabou atrasando brevemente em razão de um protesto de manifestantes climáticos. "Evidências adicionais de crescimento persistentemente acima da tendência, ou de que o aperto no mercado de trabalho não está mais diminuindo, podem colocar em risco o progresso da inflação e justificar um novo aperto da política monetária."

PROSSEGUINDO COM CAUTELA

Desde que o Fed começou a aumentar as taxas de juros em março de 2022, a taxa de desemprego variou pouco em relação aos atuais 3,8%, abaixo do nível que a maioria das autoridades do Fed considera não inflacionário, e o crescimento econômico geral permaneceu, em geral, acima da taxa de crescimento anual de 1,8% que as autoridades do Fed consideram o potencial subjacente da economia.

O Fed está "procedendo com cautela" ao avaliar a necessidade de quaisquer outros aumentos nas taxas, disse Powell, em um comentário que contribuiu para deixar intactas as expectativas atuais de que o Fed manterá sua taxa básica de juros estável na faixa atual de 5,25% a 5,5% na próxima reunião de 31 de outubro a 1º de novembro.

Há evidências de que o mercado de trabalho está esfriando, disse Powell, com algumas medidas importantes se aproximando dos níveis observados mesmo antes da pandemia.

Powell também observou uma série de novas "incertezas e riscos" que precisam ser levados em conta à medida que o Fed tenta equilibrar a ameaça de permitir que a inflação se reacenda com a ameaça de pressionar a economia mais do que o necessário.

Esses riscos incluem novos riscos geopolíticos para a economia decorrentes do "terrível" ataque a Israel pelo grupo militante palestino Hamas, disse Powell.

“O nosso papel institucional no Federal Reserveé monitorar esses desenvolvimentos relativamente às suas implicações econômicas, que permanecem altamente incertas”, disse Powell. "Falando por mim mesmo, achei o ataque a Israel horrível, assim como a perspectiva de mais perdas de vidas inocentes."

Mas os dados desde a última reunião do Fed mostraram que o crescimento do emprego nos EUA reacelerou inesperadamente, as vendas no varejo surpreenderam para cima e diferentes medidas de preços ofereceram sinais inconsistentes sobre se a inflação está no caminho certo para regressar à meta de 2% do Fed de forma tempestiva.

Mas a preocupação imediata do Fed tem sido como entender as mudanças no mercado de títulos, que viram os rendimentos dos títulos de longo prazo subirem cerca de 1 ponto percentual desde o último aumento de 0,25 ponto percentual na taxa do Fed, em julho -- uma medida que, segundo Powell, ajudou a restringir "significativamente" as condições de crédito.

Para substituir a ação do Fed, as mudanças terão de se mostrar persistentes em um momento em que Powell disse que o Fed ainda não está totalmente convencido de que venceu sua batalha contra a inflação.

"A inflação ainda está muito alta, e alguns meses de bons dados são apenas o começo de o que será necessário para construir a confiança de que a inflação está caindo de forma sustentável em direção ao nosso objetivo", disse Powell, citando o progresso alcançado desde que a inflação atingiu o pico no ano passado, mas observando também que uma das principais medidas de inflação do Fed permaneceu em 3,7% até setembro, quase o dobro da meta do banco central.

“Ainda não podemos saber por quanto tempo estas leituras mais baixas persistirão, ou onde a inflação irá se estabilizar nos próximos trimestres”, disse Powell. "O caminho provavelmente será acidentado e levará algum tempo...Meus colegas e eu estamos unidos em nosso compromisso de reduzir a inflação de forma sustentável para 2%."

(Reportagem adicional de Dan Burns e Ann Saphir)