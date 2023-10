Na maior parte da minha vida, vi o saudoso Volkswagen Gol liderar entre os mais vendidos. Até teve momentos em que perdeu o posto, mas no geral foi o campeão dos campeões e ostenta o título de carro mais comercializado de todos os tempos no nosso país.

Um dos motivos para o sucesso do Gol é que também se saia bem no mercado de usados. Baixa desvalorização, boa liquidez e enorme variedade de opções facilitavam sua vida. Sendo assim, uma coisa puxava a outra e o comprador que tinha a revenda como algo importante escolhia o Gol de olhos fechados, seja novo ou usado.

Mas essa regra não vale para todos e tenho percebido que alguns novos campeões de vendas como zero-km estão encalhando no mercado de usados.

Na semana passada intermediei a venda de um Jeep Compass 2020, que levou dois longos meses para encontrar um comprador. O carro era excelente, de uma única dona, com baixíssima quilometragem e sem nenhuma repintura. As revisões estavam rigorosamente em dia e não tinha absolutamente nada que precisasse ser feito.

Considerando que é um dos SUVs mais vendidos desde o seu lançamento, era de se imaginar que sua revenda seria rápida. Mas não foi. Mesmo anunciado nas minhas redes e nos três maiores classificados de carros do país, ele encalhou. O preço sugerido sempre foi o mesmo da Tabela Fipe - inclusive reajustei nos meses seguintes, seguindo as quedas de agosto para setembro, e de setembro para outubro. Ou seja, não estava pedindo nenhum valor fora da realidade do mercado.

Foram vários contatos de interessados nesses dois meses, mas em sua maioria eram revendedores, com propostas muito abaixo do desejado. O único particular que marcou visita para ver o carro foi justamente o que fechou negócio. Mas por que demorou tanto tempo para alguém como ele aparecer para levar o carro?

Fiquei com essa questão em mente e encontrei algumas respostas que se aplicam para esse Compass e vários outros modelos - talvez até o que você, meu caro leitor, tenha na garagem e que está passando pela mesma dificuldade de encontrar comprador.

Muitas opções

Se Gol e outros do passado se davam bem por terem aos montes no mercado de usados, os novos campeões sofrem com a própria concorrência de outros modelos iguais. Os classificados digitais facilitam o processo de compra e venda de carros usados, mas por outro lado bastam alguns cliques para encontrar outro veículo igual ao seu, mas um pouquinho mais barato ou menos rodado, que chame mais atenção do comprador.

Voltando ao Compass, já reparou a quantidade deles nas ruas? Pois é, isso se repete nos classificados. Quem quer um Compass usado escolhe a cor, a faixa de preço, os opcionais, a quilometragem... enfim, é quase como se estivesse sentado na mesa de uma concessionária de novos, configurando o veículo do jeito que quer. Com tantos Compass usados, a competição entre eles é forte.

Medo de golpes

Impressionante a quantidade de golpes no mercado de carros usados. Com isso, a sensação que tenho é de que o outro está sempre desconfiado, seja você o vendedor ou o comprador. Qualquer sinal de suspeita é motivo para declinar o negócio. Para evitar entrar em uma fria, muitos acabam optando pelo mercado de novos, e na hora da revenda preferem colocar na troca, novamente por um novo.

Eu mesmo, nas negociações, fico com receio e de "antenas ligadas" o tempo todo, pensando onde pode estar o golpe. Por sorte, sempre deu tudo certo comigo, mas sem sempre é assim.

Já dei muitas dicas para não cair em golpes, e a principal delas é quando a situação parece muito favorável para o seu lado, como preço tentador, promessas de garantias e frete gratuito.

Esse medo geral dos golpes faz com que cada vez menos particulares queiram negociar com outros particulares.

Problemas crônicos

O Gol sempre foi simples e confiável, privilégio de projetos mais antigos. Hoje os carros são complexos, para que possam atender os mais altos graus de exigência de segurança, desempenho, consumo, conforto e comodidade. Com tanta coisa, se tornaram computadores com rodas, e com tanta eletrônica embarcada os problemas aumentaram.

Adicione a rapidez da internet para propagar e até potencializar problemas de um modelo. No caso do Compass, tanta coisa viralizou que até os menos ligados no mercado automotivo sabem de algo.

Ele continua forte no mercado de novos, sempre entre os 10 mais vendidos, talvez devido ao fato de comprador se sentir seguro no período da garantia de fábrica. Porém, o mercado de usados está inundado de Compass fora do período de garantia e não tenho dúvidas que esse medo de comprar um carro que dê problemas onerosos afasta compradores no mercado de usados.

Preços em queda

No período da pandemia presenciamos os preços dos carros explodirem mês a mês. Já no ano passado, os preços se mantiveram estáveis, e nesse ano começaram a cair. Essas quedas podem parecer boas para o comprador, mas para o mercado em si não é.

Um exemplo é o Compass que eu negociei e que perdeu incríveis R$ 10.680 na Tabela Fipe de janeiro a outubro desse ano. Praticamente mil reais por mês, e tudo indica que deve continuar assim.

Quem acompanha a queda constante nos preços muitas vezes prefere esperar por uma nova estabilização, pois tem receio de pagar um preço hoje e ver queda do valor nos meses seguintes.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.