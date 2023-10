Pimenta confirma demissão do presidente da EBC, que compartilhou post sobre Israel

O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, confirmou a demissão do presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Hélio Doyle, na quarta-feira, 18, conforme antecipou a reportagem. A saída do cargo ocorreu após o Estadão mostrar que Doyle compartilhou no seu perfil no X, antigo Twitter, uma postagem que dizia que apoiadores de Israel são "idiotas". Em publicação nas redes sociais, Pimenta citou a "larga experiência e reconhecida competência na área da comunicação brasileira" do agora ex-presidente da EBC. Segundo ele, o jornalista prestou "importante serviço" para a empresa de comunicação, a Secom e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.