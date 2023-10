Petrobras reduz preço da gasolina e aumenta o do diesel para distribuidoras

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira (19) que vai reduzir o preço médio da gasolina vendido às distribuidoras em 4,1%, de R$ 2,93 para R$ 2,81. Já o valor do diesel vai subir 6,6%, de R$ 3,80 para R$ 4,05. Os novos valores passam a valer a partir de sábado (21).

Novos valores e justificativas

Preço do litro da gasolina A vai ser reduzido em R$ 0,12. Com o corte de cerca de 4,1%, o valor de venda para as distribuidoras passa a ser de R$ 2,81. Considerando a composição da gasolina vendida nos postos (73% de gasolina A e 27% de etanol), a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será de, em média, R$ 2,05 por litro.

Aumento do diesel A será de R$ 0,25 por litro. Com o reajuste de 6,6%, o combustível passa a custar R$ 4,05 para as distribuidoras. Já a parcela da Petrobras no preço praticado nas bombas ficará em R$ 3,56 por litro, levando em conta a mistura obrigatória de 88% de diesel A e de 12% de biodiesel no combustível disponível nos postos.

Petrobras atribui reajustes aos mercados externo e interno. A redução no preço da gasolina é justificado pelo fim do período de maior demanda no mundo, o que significa maior disponibilidade do combustível e desvalorização frente ao petróleo. Por outro lado, para o diesel, "observa-se uma demanda global sustentada, com expectativa de alta sazonal", o que explica o aumento.

Estatal diz que gasolina e diesel acumulam queda no ano. Segundo a Petrobras, o litro da gasolina A vendido às distribuidoras teve redução de R$ 0,27 em 2023. Já o litro do diesel A sofreu corte de R$ 0,44. "A companhia reitera que, na formação de seus preços, busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio", reforçou em nota.

A estratégia comercial que adotamos na Petrobras nesta gestão tem se mostrado bem-sucedida, sobretudo no sentido de tornar a Petrobras competitiva no mercado e, ao mesmo tempo, evitar o repasse de volatidade para o consumidor. Uma prova disto é que ao longo deste ano, mesmo com o valor do [petróleo] brent mais alto que no ano passado, os preços dos nossos produtos acumulam quedas.

Jean Paul Prates, presidente da Petrobras

(Matéria em atualização)