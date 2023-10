Para MDA, eventual subvenção à cadeia leiteira esbarra em indisponibilidade orçamentária

Brasília, 19 - O coordenador-geral de Cooperativismo e Associativismo do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Rogério Antônio Mauro, disse que uma eventual subvenção econômica à cadeia leiteira esbarra no aperto orçamentário da União. "Estuda-se uma medida de subvenção à agricultura familiar leiteira, mas a proposta tem esbarrado no alto custo financeiro desta medida e na indisponibilidade de recursos públicos para custeá-la", disse Mauro, durante audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados.

Ele lembrou que a proposta está em tramitação na Câmara.

De acordo com Mauro, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) está estruturando as compras públicas de 400 toneladas de leite em pó pela modalidade de compra direta e doação simultânea à rede assistencial. "Ontem, a compra foi aprovada pelo grupo gestor do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)", apontou.

Na avaliação do coordenador de Cooperativismo do MDA, as medidas adotadas até então pelo governo para frear a crise no setor leiteiro e em socorro aos produtores têm efeito limitado em virtude da conjuntura internacional de baixos preços do produto.

"As importações vêm diminuindo nos últimos três meses, mas as medidas têm efeitos limitados porque a crise apresenta traços de uma crise internacional e mais ampla. A solução para a crise do leite é de médio e longo prazos e passa por medidas estruturantes", defendeu Mauro, citando ações, como assistência técnica ao setor leiteiro, enfrentamento das dívidas, melhorias das pastagens e crédito específico para o setor.