Nubank busca licença bancária no México

Por Valentine Hilaire

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O braço mexicano do Nubank pediu licença bancária aos reguladores locais, disse o principal executivo da unidade nesta quinta-feira.

Uma licença bancária permitirá ao Nubank oferecer "diversos tipos de investimentos", incluindo ações do principal índice de ações do México, disse a empresa em declaração à Reuters.

Outras oportunidades decorrentes de uma licença bancária incluem depósitos diretos de salários e o estabelecimento de limites de depósito mais elevados, disse Ivan Canales, presidente do Nubank México, em entrevista. Canales não forneceu um cronograma para a obtenção da licença naquele que é o segundo maior mercado do Nubank depois do Brasil.

O executivo afirmou que a empresa espera continuar a expandir seus negócios enquanto aguarda a licença.

Ele acrescentou que o Nubank está avaliando a entrada no mercado de remessas, que movimentou mais de 41 bilhões de dólares nos primeiros oito meses deste ano, embora nenhum plano concreto tenha sido anunciado.

O financiamento para os planos de expansão do Nubank virá da controladora Nu Holdings e dos depósitos feitos por seus clientes, disse Canales.

A fintech lançou contas de poupança em maio e desde então inscreveu mais de 1,3 milhão de pessoas, com depósitos superiores a 1,5 bilhão de pesos mexicanos (82,2 milhões de dólares), segundo dados da empresa do fechamento do segundo trimestre.

Canales disse que o Nubank teria um índice de capital de cerca de 40% no México se fosse medido em relação a entidades com licença bancária, significativamente acima do mínimo de 10% exigido.