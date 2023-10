Nicola Zalewski, da Roma, nega acusação por apostas ilegais

ROMA, 19 OUT (ANSA) - A defesa do jogador polonês Nicola Zalewski, que atua na Roma, afirma que ele "desconhece completamente" as acusações presentes em notícias de veículos de imprensa e em "declarações segundo as quais estaria envolvido na investigação sobre apostas ilegais".

A posição foi comunicada à ANSA pelos advogados do jogador, Paolo Rodella e Federico Olivo.

"Nosso cliente exclui absolutamente qualquer envolvimento, ainda que mínimo. Nos conferiu poder para agir em todas as instâncias contra os que lesaram seu nome, imagem e reputação", concluíram.

O responsável pela acusação foi o ex-paparazzo Fabrizio Corona, pivô de mais um escândalo de apostas no futebol italiano, que também acusou Nicolò Fagioli (Juventus), Nicolò Zaniolo (Aston Villa) e Sandro Tonali (Newcastle) de usar plataformas ilegais de apostas.

O código de justiça desportiva da Itália proíbe treinadores e atletas profissionais de apostar em jogos oficiais organizados pela Federação Italiana de Futebol (Figc), Fifa ou Uefa. (ANSA).

