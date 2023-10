Nicarágua envia padres católicos a Roma após conversas com Vaticano

(Reuters) - A Nicarágua enviou 12 padres católicos que haviam sido "processados" por autoridades judiciais para Roma na quarta-feira, informou o governo, a mais recente ação, segundo uma pesquisadora, em uma repressão do governo à igreja.

O presidente Daniel Ortega acusou algumas vezes os líderes da Igreja Católica de tentar derrubar seu governo, enquanto as autoridades judiciais prenderam padres e acusaram alguns de cometer traição, entre outros crimes.

Em uma declaração de duas páginas, o governo disse que os 12 foram enviados a Roma depois que as autoridades mantiveram "conversas frutíferas" com a liderança católica, incluindo líderes da igreja local e autoridades não identificadas do Vaticano.

O governo não disse explicitamente por que os 12 estavam sendo enviados à Itália, mas afirmou que a decisão ajudaria a "garantir e defender a paz".

A conferência dos bispos católicos da Nicarágua não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Uma pesquisadora nicaraguense exilada que publica registros do que ela descreve como perseguição da Igreja Católica durante o governo de Ortega disse que enviar os padres para Roma foi uma "remoção forçada".

A pesquisadora, Martha Patricia Molina, acusou Ortega de tentar "estrangular e fazer desaparecer" a igreja com essa ação.

Todos os 12 padres enviados para Itália foram anteriormente mantidos como prisioneiros, disse ela, acrescentando que o anúncio da expulsão não deve ser interpretado como um alívio nas relações entre o governo e o Vaticano.

"A remoção não significa o fim das hostilidades, os ataques continuarão e possivelmente mais prisões também", afirmou ela.

O bispo Rolando Alvarez, talvez o crítico católico mais proeminente de Ortega, foi condenado este ano a uma pena de 26 anos de prisão por acusações de traição, mas não estava entre os 12 padres que o governo enviou a Roma.

(Reportagem de Valentine Hilaire e David Alire Garcia)