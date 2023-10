Neymar fala em 'pior momento' da carreira após grave lesão

ROMA, 19 OUT (ANSA) - O craque Neymar usou suas redes sociais para desabafar sobre a grave lesão que sofreu no joelho na derrota da seleção brasileira para o Uruguai, no estádio Centenário, em Montevidéu.

Diagnosticado com uma ruptura no ligamento cruzado e no menisco do joelho esquerdo, o atacante disse que este é "o pior momento" de sua carreira.

"É um momento muito triste, o pior. Sei que sou forte mas dessa vez vou precisar ainda mais dos meus (família e amigos). Não é fácil passar por lesão e cirurgia, imagina passar isso tudo de novo após 4 meses recuperado", escreveu ele no Instagram.

No entanto, o camisa 10 enfatizou que tem fé, até demais. "Mas a força eu entrego nas mãos de Deus para que ele possa renovar as minhas".

Por fim, Neymar, que agora será submetido a uma cirurgia, ainda sem data definida, agradeceu a todos "pelas mensagens de apoio e carinho". A previsão mínima de recuperação para a lesão é de seis meses. (ANSA).

