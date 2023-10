Netanyahu diz que ataque do Hamas tinha objetivo de destruir movimento pela paz

Por Rami Amichai

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta quinta-feira que o ataque do Hamas a Israel tinha como objetivo impedir a expansão da paz no Oriente Médio e pediu ao primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, que continue apoiando a contraofensiva de Israel em Gaza.

Sunak é o mais recente líder ocidental a visitar Jerusalém para demonstrar apoio a Israel e tentar negociar uma maneira de garantir a libertação dos reféns tomados pelo Hamas e facilitar o fornecimento de ajuda humanitária à população de Gaza.

Nesta quinta-feira, o líder britânico viajará para a Arábia Saudita para se encontrar com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, disse o porta-voz de Sunak. Fontes afirmaram que a Arábia Saudita suspendeu os planos apoiados pelos Estados Unidos para normalizar os laços com Israel.

Netanyahu disse que o ataque a partir de Gaza pelo grupo islâmico palestino Hamas, que matou 1.400 pessoas em Israel, tinha como objetivo atrapalhar as tentativas de estabelecer uma paz mais ampla na região.

"Estávamos prestes a expandir essa paz, e destruir esse movimento foi uma das razões pelas quais essa ação foi tomada", afirmou Netanyahu a Sunak durante reunião em Jerusalém.

"Este é o nosso momento mais sombrio", acrescentou. "Isso significa que esta é uma guerra longa, e precisaremos de seu apoio contínuo."

Sunak se encontrou com Netanyahu depois de conversar com o presidente israelense Isaac Herzog. Ele saudou a decisão de permitir a entrada de ajuda em Gaza, dizendo que sabia que Israel estava "tomando todas as precauções para evitar ferir civis, em contraste direto com os terroristas do Hamas".