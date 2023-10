Navio de guerra dos EUA perto do Iêmen intercepta projéteis, diz Pentágono

Por Idrees Ali e Costas Pitas

(Reuters) - Um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos interceptou nesta quinta-feira três mísseis de cruzeiro e vários drones lançados pelo movimento Houthi, do Iêmen, potencialmente em direção a Israel, disse o Pentágono. O movimento é alinhado ao Irã.

Washington está em alerta máximo para a atividade de grupos apoiados pelo Irã, à medida que as tensões regionais aumentam em meio à guerra Israel-Hamas.

O Pentágono disse que o destróier USS Carney estava operando no norte do Mar Vermelho nesta quinta-feira quando derrubou os projéteis. Não houve feridos.

"Não podemos dizer com certeza quais eram os alvos desses mísseis e drones, mas eles foram lançados do Iêmen em direção ao norte ao longo do Mar Vermelho, potencialmente em direção a alvos em Israel", disse a jornalistas o porta-voz do Pentágono, brigadeiro-general Patrick Ryder.

Sob condição de anonimato, uma autoridade dos EUA disse que não parecia que o navio de guerra fosse o alvo.