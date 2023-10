Mujica faz apelo para que Hamas liberte reféns latino-americanos em Gaza

O ex-presidente do Uruguai José Mujica fez um apelo, nesta quinta-feira (19), ao grupo islamista palestino Hamas para que liberte os latino-americanos feitos reféns após o ataque lançado em 7 de outubro contra Israel.

Mujica, que governou de 2010 a 2015 após liderar uma revolta armada contra o Estado e passar mais de dez anos preso durante a última ditadura no Uruguai (1973-1985), fez o pedido em um vídeo de pouco mais de dois minutos divulgado nas redes sociais.

"Às vezes, coisas acontecem que nos machucam e percebemos que gostaríamos de fazer algo, mas pouco podemos fazer", começou dizendo o ex-presidente de 88 anos.

"Gostaria de acreditar em Deus, mas aos que acreditam em alguma forma divina, peço por favor, e neste caso, aos palestinos que têm um punhado de reféns latino-americanos em Gaza, que os deixem vivos", continuou.

E ele advertiu: "Não resolverão o problema da Palestina, a causa justa que possam ter tido historicamente, sacrificando pessoas".

"Portanto, em nome dos meus compatriotas, atrevo-me a pedir e suplicar àqueles que mantêm como reféns este punhado de latino-americanos que os deixem voltar para suas casas", acrescentou. "Que o façam por Deus, pelo Deus em que acreditam, que o façam pela esperança."

"Sentimos uma dor e uma dívida de humanidade no sentido mais amplo do termo. Até sempre e que Deus, se existir, nos ajude", concluiu Mujica.

O Hamas, que controla a Faixa de Gaza desde 2007, lançou em 7 de outubro o ataque mais mortífero contra Israel desde sua fundação há 75 anos.

Mais de 1.400 pessoas, principalmente civis, morreram no ataque, e 203 foram sequestradas, informou Israel nesta quinta-feira.

Da América Latina, foram relatados 22 desaparecidos da Argentina, um desaparecido da Colômbia, um desaparecido do Chile, dois reféns do México, dois desaparecidos do Paraguai e cinco desaparecidos do Peru.

Israel respondeu ao ataque do Hamas com bombardeios que causaram a morte de pelo menos 3.785 pessoas na Faixa de Gaza, a maioria civis, segundo autoridades locais.

