Agência de risco coloca rating de Israel em observação para eventual rebaixamento

A Moody's colocou os ratings de Israel em revisão para eventual rebaixamento, depois do conflito com o Hamas poder prejudicar o perfil de crédito do país.

A agência de classificação de risco pondera que Israel tem se mostrado resistente aos ataques, porém, a possibilidade do conflito se tornar duradouro deve prejudicar a capacidade de resiliência de crédito.

A agência diz que o período de revisão pode ser maior do que os três meses de padrão. Também foi afirmado que, "normalmente, os gastos com defesa de Israel aumentaram em torno de episódios de violência no passado". Caso os gastos aumentem, o déficit fiscal do país também será maior, diz, em nota.