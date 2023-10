Milão vai proibir carros privados no centro a partir de 2024

MILÃO, 19 OUT (ANSA) - O prefeito de Milão, Giuseppe Sala, confirmou nesta quinta-feira (19) que vai proibir a entrada de veículos particulares no centro da cidade a partir do primeiro semestre de 2024.

Segundo ele, serão permitidos no coração da metrópole - um dos municípios com maior poluição do ar na Itália - apenas transportes públicos e táxis. "Começaremos com o centro, mas depois ampliaremos", declarou Sala durante um evento em Milão, acrescentando que o objetivo é reduzir a poluição do ar.

"A mudança não é uma utopia, mudar o modelo de desenvolvimento não é uma utopia. Tentar mudar as coisas não é algo da elite, dos radicais chics, mas sim de todos. Milão deve ser pioneira e ter a coragem e o bom senso de agir", disse o prefeito.

A medida já havia sido antecipada em julho passado, quando Sala afirmou que proibiria o trânsito de carros privados no Quadrilátero da Moda, zona do centro de Milão que concentra lojas de grife e hotéis de luxo.

A data exata do início do projeto, no entanto, ainda não foi confirmada. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.