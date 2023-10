Menina de 6 anos grava próprio estupro; suspeito é preso e solto em seguida

Do UOL, em São Paulo

Um homem foi preso e solto em seguida após ser gravado cometendo um estupro contra a própria sobrinha, de seis anos, no Ceará.

O que aconteceu?

O caso foi registrado no município de Amontada e a gravação foi feita pela própria vítima, que compartilhou o vídeo no WhatsApp do suspeito, segundo informações da TV Globo.

O abuso foi cometido quando a tia, que cuidava da criança, precisou sair de casa e deixou a menina sob cuidados do marido.

Familiares da menina viram o vídeo no status do suspeito e acionaram a polícia em 9 de outubro, mesmo dia do crime.

O suspeito foi levado à delegacia e foi liberado após prestar depoimento, ainda segundo informações da TV Globo.

Ao UOL, a Polícia Civil informou que diligências e oitivas são feitas para concluir as investigações e que detalhes não serão repassados no momento para não comprometer os trabalhos policiais.

O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Amontada.