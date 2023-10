Lula fará primeira aparição pública por vídeo após cirurgias em evento do Bolsa Família

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fará a primeira aparição pública, de forma remota, na sexta-feira, 20. O chefe do Executivo participará por videoconferência de evento de celebração dos 20 anos da criação do Programa Bolsa Família.

O evento será às 11 horas, no Ministério do Desenvolvimento Social, e terá a presença do ministro da pasta, Wellington Dias, além de secretários nacionais. O programa é uma das principais bandeiras dos governos petistas.

Havia a expectativa de o presidente da República participar, também por videoconferência, de evento da Central Única dos Trabalhadores (CUT) nesta quinta-feira, 19. A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, porém, disse à reportagem que ele não deve participar.

Lula está no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, desde que realizou, no último dia 29, duas cirurgias - uma artroplastia do quadril e blefaroplastia. Desde esta semana, o presidente foi liberado a receber visitas.