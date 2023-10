Lula libera entrada de militares dos EUA no Brasil para exercício conjunto

O presidente Lula (PT) assinou um decreto que autoriza a entrada de 294 militares dos Estados Unidos no Brasil.

O que aconteceu:

Os militares brasileiros farão um exercício conjunto com as forças armadas dos Estados Unidos. A operação anual, conhecida como Core (Combined Operation and Rotation Exercise), une as duas tropas para troca de experiências e táticas de defesa.

Neste ano, o Core será realizado em cidades do Pará e Amapá entre 29 de outubro e 20 de novembro. É a primeira vez que o exercício militar acontece em território amazônico.

O governo brasileiro também liberou a entrada de armamentos, munições, dispositivos ópticos e outros equipamentos do Exército dos EUA. A autorização foi publicada na edição de hoje do DOU (Diário Oficial da União).