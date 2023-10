Quarto de hotel em Salvador servia como laboratório de drogas, diz polícia

Do UOL, em São Paulo

Policiais civis desarticularam ontem um laboratório de drogas que funcionava dentro do quarto de um hotel localizado na Avenida Tancredo Neves, em Salvador. Drogas, cobras, carros, munições e maquinário de produção foram apreendidos.

O que aconteceu

A equipe policial estava apurando há dois meses o grupo criminoso que gerenciava o laboratório de drogas. A investigação do roubo de um veículo levou os policiais a identificarem a prática.

Três pessoas foram presas e as investigações continuam para localizar outros possíveis envolvidos. O local abrigava equipamentos de produção e embalagens para o acondicionamento das drogas.

Maconha, haxixe, pó branco, pasta base semelhantes à cocaína, drogas sintéticas, carregadores de pistola e munições foram confiscados. Todo o material pertencia a uma organização com forte atuação em Salvador e na Região Metropolitana da capital, segundo a Polícia Civil. Além disso, três cobras foram encontradas no quarto de hotel.

Mais materiais foram encontrados em um condomínio de alto padrão, no bairro de Jauá, em Camaçari. Ao total, cerca de uma tonelada de drogas e dois veículos foram apreendidos, entre eles um Kia Picanto roubado em julho.

O delegado Thomas Galdino informou que há indícios de que um dos veículos do grupo criminoso tenha sido utilizado em uma chacina em Feira de Santana no final de agosto.

As investigações contaram com o apoio dos departamentos de Inteligência Policial (DIP), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e de Polícia do Interior (Depin).