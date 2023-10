J&F investirá mais de US$1 bi em ativos de mineração comprados da Vale

SÃO PAULO (Reuters) - A J&F Investimentos, holding da família Batista controladora da gigante do setor de alimentos JBS, investirá mais de 1 bilhão de dólares nos ativos de mineração comprados da Vale no ano passado, informou a companhia.

O investimento, em minas de minério de ferro e manganês no Mato Grosso do Sul, foi reportado inicialmente pela Bloomberg.

Desde que assumiu as minas, a J&F já conseguiu duplicar a produção de 2021 para 4 milhões de toneladas de minério, confirmou a assessoria da J&F.

Os investimentos deverão ajudar o grupo a elevar a produção para 10 milhões de toneladas até o final do próximo ano e melhorar a logística.

O investimento destinado à mineração faz parte de um plano mais amplo de aportes de 38,5 bilhões de reais até 2026 pela J&F, que atua também nas áreas de celulose, com a Eldorado, energia, com a Âmbar, e financeira, com o Banco Original, entre outros segmentos.

A J&F Mineração planeja construir 50 quilômetros de ferrovias para conectar as minas ao porto, rota atualmente feita por caminhões, além de adquirir barcaças para operação nos rios Paraguai e Paraná.

No mês passado, a companhia inaugurou um centro de distribuição em Sete Lagoas (MG), para melhorar o atendimento dos clientes no mercado interno.

A localização do centro de distribuição, com capacidade para movimentar 2 milhões de toneladas de minério por ano, permite aproximar o minério extraído em Corumbá (MS) dos clientes de Minas Gerais, disse a empresa.

(Por Roberto Samora)