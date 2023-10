Agredida por vizinho, irmã de Zanin fala em se mudar: 'Não me sinto segura'

A advogada Caroline Zanin, irmã do ministro Cristiano Zanin, do STF, identificou ontem por foto um vizinho como o homem que a agrediu enquanto ela passeava com os seus cães. Com medo, ela agora quer se mudar do apartamento onde mora com o marido no bairro de Perdizes, na zona oeste de São Paulo.

O que ela disse

Caroline Zanin, 43, prestou depoimento ontem à tarde no 23ª Distrito Policial (Perdizes) e reconheceu o agressor por foto mostrada pelos investigadores. O homem que a atacou foi flagrado em vídeo enquanto dava chutes na advogada e em seus dois cães na última segunda-feira (16) em frente ao prédio onde ela mora.

A Polícia Civil intimou o agressor para que ele compareça na delegacia nos próximos dias. A ocorrência foi registrada como lesão corporal e abuso a animais.

Depois de um ato de violência contra uma mulher e contra os animais, esse sujeito saiu caminhando, como se nada tivesse acontecido. Acabei de ficar sabendo que ele é meu vizinho. Não tenho mais coragem de sair na rua com os meus cachorros. Quero me mudar, não me sinto segura.

Caroline Zanin

Caroline Zanin deixa o 23ª Distrito Policial (Perdizes) acompanhada pelo advogado Carlos Eduardo Nogueira Dourado Imagem: Herculano Barreto Filho/UOL

A advogada disse que foi surpreendida pelo ataque. "Estava passeando quando fui surpreendida por um sujeito que olhou para mim e disse: 'Eu vou chutar você e os seus cachorros'. São dois cães pequenos, que não mordem nem uma mosca. Fiquei sem entender", disse Caroline Zanin em entrevista ao UOL logo após prestar depoimento. "Se fosse contra um homem, ele não faria isso."

Ela criticou a omissão dos profissionais de segurança do prédio onde ela mora, que presenciaram as agressões. "Me senti desprotegida, a equipe de segurança do meu prédio simplesmente não agiu", disse.

Quem é o agressor e o que mostra o vídeo

O agressor foi identificado como Rogério Cardoso Júnior, 64. O UOL tentou contato com representantes legais dele. Assim que houver posicionamento, ele será incluído nesta reportagem.

Um vídeo de câmeras de segurança registrou as agressões na porta do prédio onde ela mora e está sendo analisado pela Polícia Civil. Nas imagens, é possível ver um homem agredindo Caroline e os dois cães a chutes.

As agressões só foram interrompidas quando um segurança apareceu para conversar com a advogada. O agressor foi embora logo em seguida.