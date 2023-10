Inteligência dos EUA estima número de mortos em hospital de Gaza entre 100 e 300 pessoas

Por Jonathan Landay

WASHINGTON (Reuters) - Um relatório não classificado da inteligência dos Estados Unidos visto pela Reuters nesta quinta-feira estimou que o número de mortos na explosão em um hospital de Gaza está "provavelmente no limite inferior do espectro de 100 a 300", mas acrescentou que a avaliação podia evoluir.

Autoridades palestinas disseram que 471 pessoas morreram na explosão no Hospital Al-Ahli al-Arabi na noite de terça-feira. O Ministério da Saúde de Gaza culpa os israelenses pelo ataque aéreo, enquanto Israel afirma que a explosão foi causada por falha no lançamento de foguete por militantes.

"Julgamos que Israel não foi responsável", afirmou o relatório não confidencial da Inteligência dos EUA.

"Nossa avaliação é baseada em relatórios disponíveis, incluindo inteligência, atividade de mísseis e vídeos e imagens de código aberto do incidente."

"Estimamos que o número de mortes esteja provavelmente no limite inferior do espectro entre 100 e 300. Ainda estamos avaliando os prováveis números de vítimas e nossa avaliação pode evoluir, mas esse número de mortos ainda reflete uma perda impressionante de vidas", diz o relatório.

O relatório disse que foram observados "apenas danos estruturais leves no hospital" e que "não houve danos observáveis no edifício principal do hospital e nenhuma cratera de impacto".

Israel respondeu ao ataque de 7 de outubro perpetrado por homens armados do Hamas, que mataram 1.400 israelenses, prometendo destruir o grupo, colocando os 2,3 milhões de pessoas que vivem em Gaza sob um cerco total e bombardeando o enclave em ataques que mataram milhares de pessoas e fizeram mais de um milhão de desabrigados. Israel também prepara uma ofensiva por terra.