Ibovespa hesita na abertura com atenções voltadas ao exterior

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria sem uma tendência definida nesta quinta-feira, em meio a novo avanço nos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano, enquanto agentes financeiros continuam monitorando a situação no Oriente Médio e aguardam fala do chair do Federal Reserve, Jerome Powell.

Às 10h01, o Ibovespa operava estável, a 114.059,18 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 13 de dezembro, tinha variação negativa de 0,06%, a 115.680 pontos.

(Por Paula Arend Laier)