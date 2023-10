Fã de Harry Potter desaparecida após ataque do Hamas está morta

ROMA, 19 OUT (ANSA) - O Exército de Israel anunciou nesta quinta-feira (19) que encontrou os corpos de uma avó e sua neta que estavam desaparecidas desde o último dia 7 de outubro, quando o grupo Hamas atacou Israel.

As autoridades suspeitavam que ambas haviam sido levadas para Gaza como reféns, mas elas estavam mortas no kibutz de Nir Oz, na fronteira. Trata-se de Carmella Dann, de 80 anos, e Noya Dann, adolescente de 12 anos que era fã do personagem fictício Harry Potter.

As identidades foram reveladas pela própria família da idosa, que tem outros parentes sequestrados: os sobrinhos Sahar (16 anos) e Erez (12 anos), levados à força para a Faixa de Gaza pelo Hamas junto com seu pai Ofer Calderon.

Carmella cuidava da neta e aguardava a chegada de uma babá quando a ofensiva terrorista foi deflagrada. Os pais da menina não estavam na residência no momento.

"Estamos arrasados em anunciar que os corpos de Noya e de sua avó Carmela foram descobertos ontem. Obrigado a todos vocês que compartilharam sua história para nos ajudar a trazê-la para casa. O nosso coração está despedaçado", diz o perfil oficial do Estado de Israel no X (antigo Twitter).

Em uma foto nas redes sociais é possível ver que a menina israelense era de fato uma grande fã do bruxo Harry Potter, já que é retratada com uma fantasia do famoso personagem criado pela escritora britânica JK Rowling, segurando um livro da saga e uma varinha mágica na mão.

Antes da confirmação da morte de Noya, Rowling chegou a se mobilizar em favor da menor e ressaltou que "o sequestro de crianças é um ato desprezível e completamente injustificável".

"Por razões óbvias, esta foto me impressionou", escreveu ela nas redes sociais, pedindo a libertação da menina e seu retorno para sua família. (ANSA).

