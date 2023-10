R$ 70 mil a grupo de extermínio: o que se sabe da morte de empresária no CE

A Polícia Civil do Ceará investiga se a empresária Maria Ediane da Mota Oliveira, de 41 anos, mandou assassinar a advogada Rafaela Vasconcelos de Maria por interesse amoroso no marido da vítima.

Segundo as investigações, ela pagou R$ 70 mil para um grupo de extermínio cometer o crime. A defesa da empresária nega.

Confira o que se sabe sobre o caso:

O crime

Ataque a tiros. Em março deste ano, a advogada Rafaela Vasconcelos de Maria e a mãe dela, Maria Socorro de Vasconcelos, foram mortas em um ataque a tiros em "atividade típica de grupos de extermínio", segundo a polícia. O crime aconteceu na cidade de Morrinhos, no interior do Ceará.

Interesse no marido da vítima. O mandante do crime foi apontado pela polícia como sendo a empresária Maria Ediane da Mota Oliveira.

A motivação seria a intenção dela de "manter (ou continuar) um relacionamento amoroso" com um tenente-coronel da Polícia Militar do Ceará que era casado com Rafaela.

Negociações e envolvimento de policiais

Maria Ediane não é a única investigada. Além dela, cinco homens (sendo quatro policiais militares) também são réus na Justiça do Ceará pelos assassinatos de Rafaela e da mãe dela. Segundo o jornal O Povo, os outros acusados Elton Cavalcante Mano da Silva, Edilson Barbosa da Luz, Daniel Medeiros de Siqueira e Francisco Amaury da Silva Araújo.

Réus no processo. Ainda de acordo com a publicação de Fortaleza, a denúncia do MPCE (Ministério Público do Estado do Ceará) contra eles foi oferecida no dia 10 de outubro — e foi aceita no dia seguinte.

Meses de investigações. As investigações apontaram que os suspeitos do crime fizeram várias reuniões e viagens à cidade antes da execução. O jornal O Povo afirmou que as negociações aconteceram principalmente através do WhatsApp. Já segundo o Metrópoles, o grupo teria passado dois meses investigando a rotina da vítima.

Preparação para o crime. A polícia encontrou fotos e vídeos da advogada nos celulares dos suspeitos. Além de acompanhar o cotidiano das vítimas, eles também passaram por um carro e uma moto, pagos por Maria Ediane, para serem usados

Um mandante. Ainda de acordo com a polícia, Maria Ediane teria tido "grande dificuldade" para concluir o plano de mandar matar a advogada.

Marido da vítima participou? Por fim, a investigação ressaltou que não foi possível identificar a participação do marido da vítima no crime.

Acusações e prisões

Agora, Maria Ediane consta na lista dos mais procurados do estado. Entre as dúvidas, o órgão cita que a suspeita é "considerada perigosa". Ao UOL , a advogada Tatiana Mara Matos de Almeida, que defende Maria Ediane, disse que a cliente negou qualquer participação no crime. Não foi informado o paradeiro da empresária.

Maria Ediane consta na lista dos mais procurados do estado Imagem: Reprodução / Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social

Prisões. Em setembro, a Polícia Civil prendeu um sargento e um homem que não faz parte da polícia por suspeita de envolvimento no crime. Ao todo, cinco pessoas foram presas. Maria Ediane segue procurada.

Envolvimento de policiais. Segundo a Controladoria Geral de Disciplina, órgão que investiga policiais suspeitos de envolvimento em crimes, o sargento e os outros homens envolvidos na ação, incluindo a indicação de executores. A controladoria apura o caso envolvendo os agentes no âmbito disciplinar da corporação.

O processo tramitava em segredo de justiça, mas o tribunal do estado mandou retirar o sigilo.