Quem é o candidato à presidência da Argentina que Haddad disse preocupar o Brasil?

Com cabelos bagunçados e costeletas impetuosas — e às vezes portando uma serra elétrica — o economista libertário Javier Milei se tornou a imagem de destaque nas eleições presidenciais da Argentina e se tornou o candidato a ser derrotado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu que a vitória de Milei preocupa o governo brasileiro.

Um estranho azarão até poucos meses atrás, o ex-roqueiro e comentarista polêmico de programas de rádio, de 52 anos, enviou ondas de choque pela arena política ao chegar ao topo nas primárias de agosto, e agora está em primeiro lugar nas pesquisas antes da votação do próximo domingo.

Uma campanha agressiva e colorida, que vai desde a promessa de "incendiar" o Banco Central até o uso de uma serra elétrica em comícios para simbolizar seus planos de cortar gastos, incitou multidões de eleitores irritados com a inflação de 138% e com uma dolorosa crise de custo de vida.

"Ele conseguiu recuperar algo que se perdeu na política argentina, que é oferecer esperança", disse Juan Luis González, jornalista argentino que escreveu um livro sobre Milei intitulado "El Loco".

González, um crítico de Milei em geral, disse que ele conseguiu se apresentar como algo novo para desenraizar a elite política, que os eleitores culpam pelas décadas de mal-estar econômico, que se agravou de forma acentuada nos últimos anos.

"Ele é um líder instável para um país instável", diz o jornalista.

Milei, cujo carisma ousado lembra o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, ou o italiano Beppe Grillo, propõe dolarizar a economia, acabar com os controles cambiais, fechar o banco central e cortar drasticamente os gastos do Estado. Ele também defende controles mais flexíveis sobre armas e regras mais rígidas sobre o aborto.

"Ele é a mudança que a Argentina precisa", disse Ayrton Ortiz, de 28 anos, em um recente comício de Milei na província de Buenos Aires em apoio ao candidato. Milei atraiu os eleitores jovens do país, especialmente os homens.

Milei, que entrou na política há apenas alguns anos citando um chamado de Deus, enfrentará o atual ministro peronista da Economia, Sérgio Massa, e a ex-ministra da Segurança, Patricia Bullrich, do bloco conservador Juntos pela Mudança.

Seus apoiadores costumam usar a etiqueta "Forças do Céu" em bonés e memes da Internet, enquanto Milei fala em fazer "jornadas espirituais". No entanto, ele também criticou o papa como "socialista" e "representante do mal".

Representando a coligação libertária Libertad Avanza, ele está no topo de uma onda de sentimento anti-establishment que varre a região.

"Em termos de lógica política, sou um erro, porque o que vim fazer é, na verdade, acabar com os privilégios dos políticos", disse Milei à Reuters numa entrevista no ano passado, quando começava a subir nas pesquisas. "Não me importa quem sejam meus rivais nas urnas, vou vencer todos eles."

MURRAY, MILTON, ROBERT E LUCAS

Milei tem um pequeno círculo de confidentes, incluindo sua irmã Karina, que agora é sua gerente de campanha e que ele brincou no início deste ano que poderia se tornar sua "primeira-dama".

Seu outro companheiro mais próximo era seu cachorro Conan, que ele pagou 50 mil dólares para clonar após sua morte em 2017, disse o biógrafo González. Ele agora tem quatro cães: Murray, Milton, Robert e Lucas, batizados em homenagem a economistas liberais, entre eles Milton Friedman.

Milei passou a maior parte de sua carreira como economista em negócios e na mídia. Ele trabalhou para um dos líderes empresariais mais ricos da Argentina, Eduardo Eurnekian, que se tornou um dos primeiros apoiadores de sua campanha, mas que recentemente o criticou como um potencial ditador.

O estilo impetuoso de Milei de atacar os críticos que ele denuncia como "comunistas" e "a casta política" lhe rendeu milhões de seguidores nas redes sociais, mas deu aos críticos motivos para dizer que ele não é adequado para o cargo.

Aqueles que trabalham com a sua campanha dizem que foi a sua autenticidade que o tornou tão bem sucedido, especialmente com dois quintos da população na pobreza e à procura de uma nova voz.

"Você pode gostar dele ou não, mas ele é ele mesmo", disse Fernando Cerimedo, consultor político que trabalha na campanha de Milei.

ESPERANÇA OU FANTASIA?

Os críticos dizem que Milei é um populista que promete soluções irreais para problemas complexos, e que não será capaz de implementar os seus planos, especialmente porque a sua coligação terá poucos líderes governamentais locais e enfrentará um Congresso fragmentado.

Fernando Morra, ex-vice-ministro da Economia peronista durante o atual governo, admitiu que Milei energizou os eleitores, mas alertou que muitas de suas propostas eram difíceis de implementar ou poderiam piorar as coisas, alimentando a raiva dos eleitores.

"Os eleitores de Milei estão entusiasmados, alguns dos poucos vão para as eleições com esperança, mas o problema é o que vai acontecer se houver decepção?", disse.

Muitos eleitores de Milei dizem que estão dispostos a correr o risco.

"Durante toda a minha infância, vi como o dinheiro não chegava. No final do mês, você vê como eles contam centavos e choram", disse a eleitora de Milei Valentina Brites, de 18 anos.

"Javier chegou e você pôde ver: isso é algo diferente. Nada do que eles fizeram antes mudou alguma coisa."

(Reportagem de Anna-Catherine Brigida; reportagem adicional de Eliana Raszewksi e Candelaria Grimberg)