Dólar fecha estável ante real em dia de volatilidade e comentários de Powell

Por Fabricio de Castro

(Reuters) - O dólar à vista fechou a quinta-feira estável ante o real, após oscilar em sintonia com a moeda norte-americana no exterior -- que chegou a subir no período da manhã, mas se firmou no território negativo após comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre a política monetária nos EUA.

O dólar à vista fechou o dia cotado a 5,0540 reais na venda, em variação negativa de 0,01%. Em outubro, a moeda norte-americana acumula alta de 0,53%.

Na B3, às 17:35 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,06%, a 5,0670 reais.

A sessão foi marcada pela volatilidade. Pela manhã, o dólar chegou a oscilar em alta ante o real, em sintonia com o avanço firme dos rendimentos dos Treasuries, com investidores à espera da participação de Powell em evento nos EUA, marcada para o início da tarde. Às 9h02, a divisa à vista marcou a cotação máxima de 5,0840 reais (+0,59%).

Ainda na primeira metade do dia, o dólar virou para o negativo ante o real, em sintonia com a queda da moeda norte-americana ante outras divisas do exterior, na esteira da perda de força dos yields antes de Powell falar. Após o chair do Fed começar seu pronunciamento, a queda do dólar se ampliou.

Em pronunciamento ao Clube Econômico de Nova York, Powell afirmou que a recente alta nos rendimentos dos títulos norte-americanos de longo prazo está tornando as condições financeiras mais restritivas, como o Fed deseja, e pode "na margem" significar que há menos necessidade de aumentar ainda mais os juros.

"Isso (alta dos rendimentos dos Treasuries) não parece se tratar principalmente de expectativas de que façamos mais", disse.

Para o economista-chefe da Kínitro Capital, Sávio Barbosa, a fala de Powell foi “relativamente neutra”.

“Powell afirmou que um aperto das condições financeiras promovido pelo aumento de juros na parte longa da curva pode fazer com que não seja necessário mais um aumento de juros. Mas disse também que novas evidências de força no crescimento, mercado de trabalho e inflação podem demandar mais aumentos de juros”, afirmou Barbosa, em comentário a clientes.

Com a fala de Powell nas telas dos operadores, os yields de 2 anos cederam, mas os rendimentos dos Treasuries voltaram a acelerar na ponta longa. Nos mercados de câmbio, isso se traduziu em um viés de baixa para o dólar index -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- e para o dólar ante boa parte das moedas de emergentes ou exportadores de commodities.

No Brasil, o dólar à vista marcou a mínima de 5,0195 reais (-0,69%) às 13h22.

No restante da tarde, a divisa dos EUA se reaproximou da estabilidade no Brasil, com o dólar index também reduzindo suas perdas.

Às 17:35 (de Brasília), o índice do dólar --que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas-- caía 0,29%, a 106,230.

Pela manhã, o BC vendeu todos os 16.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados na rolagem dos vencimentos de dezembro.