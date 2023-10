DoE anuncia novas compras de petróleo até 2024 para repor reservas estratégicas dos EUA

O Departamento de Energia dos Estados Unidos (DoE, na sigla em inglês) anunciou nesta quinta-feira, 19, que publicará solicitações mensais de compra de petróleo para a Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, na sigla em inglês) até pelo menos maio de 2024, começando com uma solicitação de até 6 milhões de barris de petróleo para entrega em dezembro de 2023 e janeiro de 2024.

Segundo comunicado do órgão, o DoE comprará petróleo nos meses em que puder fazê-lo "com um bom negócio para os contribuintes": um preço de US$ 79 dólares por barril ou menos, o que é menos do que a média de US$ 95 por barril que o DOE recebeu para a emergência de 2022.

"O anúncio de hoje reforça o compromisso do presidente Joe Biden de salvaguardar e reabastecer este ativo crítico de segurança energética, após a sua libertação histórica do SPR", afirma o comunicado.

A análise do Departamento do Tesouro indica que os lançamentos do SPR no ano passado, juntamente com os lançamentos coordenados de parceiros internacionais, reduziram os preços da gasolina em até US$ 0,40 por galão, no contexto da guerra da Ucrânia.

O DOE já comprou 4,8 milhões de barris para reposição de SPR por uma média inferior a US$ 73 por barril. A SPR é a maior fonte mundial de petróleo bruto de emergência, e as reservas de petróleo de propriedade federal estão armazenadas em cavernas subterrâneas em quatro locais no Texas e na Louisiana.