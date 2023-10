Dezesseis jornalistas palestinos morreram desde começo da guerra em Gaza (sindicato)

Dezesseis jornalistas palestinos foram mortos na Faixa de Gaza desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, desencadeada após o ataque mortal do grupo islamita, em 7 de outubro, informou, nesta quinta-feira (19), o sindicato da categoria.

A entidade, com sede na Cisjordânia ocupada, afirmou, ainda, que outras dezenas de jornalistas ficaram feridos. Ao menos 3.785 pessoas morreram no enclave palestino em bombardeios israelenses, lançados em represália ao ataque, segundo as autoridades deste território.

