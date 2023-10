Macron vai a enterro de professor esfaqueado por radical islâmico na França

Centenas de pessoas, entre elas o presidente da França, Emmanuel Macron, e sua esposa Brigitte, assistiram nesta quinta-feira (19) ao enterro do professor de francês Dominique Bernard, morto a facadas por um ex-aluno em frente a uma escola secundária em Arras, no norte do país, na semana passada. O ataque jihadista voltou a colocar a França em alerta contra o terrorismo.

"Sensível e discreto, ele não gostava do barulho e do agito do mundo. Amava profundamente suas filhas, sua mãe e sua irmã. Nós nos amávamos", declarou a esposa de Bernard, Isabelle, também professora, diante de mil pessoas presentes na Catedral de Arras. Além de Macron e Brigitte, também o ministro da Educação, Gabriel Attal, estava presente na cerimônia.

"Ele não gostava de multidões, de honras, de cerimônias", acrescentou ela, listando os muitos artistas que o professor apreciava, de Julien Gracq a Charles Baudelaire, passando por Stanley Kubrick e Ticiano. O chefe de Estado conversou reservadamente com a família.

O funeral, presidido pelo bispo de Arras, Dom Olivier Leborgne, foi transmitido por um telão em uma praça do centro da cidade, diante de cerca de 600 pessoas, segundo a prefeitura de Pas-de-Calais. Uma foto do professor está exposta na fachada da prefeitura. Um forte esquema policial foi montado no local para garantir a segurança.

"Estamos perturbados, mas juntos. Estamos atordoados, mas nos recusamos a sermos esmagados", disse o bispo.

Legião de Honra

Morto aos 57 anos, Dominique Bernard foi congratulado póstumo como cavaleiro da Legião de Honra pela Presidência da República, segundo decreto publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial francês. Dezenas de buquês de rosas foram colocados nos degraus de acesso à entrada da catedral, onde o caixão foi recebido por cerca de 30 professores e agentes do colégio Gambetta, cenário do drama.

"O senhor Bernard era gentil, apaixonado, gostava de nos apresentar a literatura, sempre tinha coisinhas extras para nos contar sobre os autores que nos apresentava", testemunha, com a voz trêmula, Maxime, um de seus ex-alunos, acompanhando a cerimônia pelo telão, acompanhado de sua mãe.

Mattheo Tenti, 18 anos, que o teve como professor no último ano, descreve "um professor muito sociável, descontraído, sempre ouvindo os alunos quando havia problemas. Uma pessoa linda".

O assassinato de Dominique Bernard em 13 de outubro, ocorrido quase três anos depois do assassinato do professor de história e geografia Samuel Paty na região de Paris por um jovem radicalizado, chocou o país, especialmente a classe educativa.

França em estado de 'emergência de atentado'

Um minuto de silêncio foi observado na segunda-feira em todas as escolas de ensino fundamental e médio da França em memória a Dominique Bernard e Samuel Paty. Numa entrevista na quarta-feira revista cristã La Vie, a mãe e a irmã do professor, de família católica praticante, disseram esperar que ele "seja o último" professor assassinado e que esta tragédia represente "um choque", para que que "a França continue a ser uma terra acolhedora".

O país entrou em alerta de "emergência de atentado" na noite do ataque, realizado por Mohammed Mogouchkov, 20 anos, um russo radicalizado que afirma ser membro da organização Estado Islâmico. Mogouchkov tinha duas facas nas mãos, e ainda feriu outros três adultos - dois deles gravemente, antes de ser preso.

O agressor foi indiciado por assassinato em conexão com um evento terrorista. O irmão dele, de 16 anos, foi preso por cumplicidade, e um primo de 15 anos também foi detido por não ter alertado sobre o planejamento do crime.

A preocupação aumentou ainda mais depois dos assassinatos de dois suecos na noite de segunda-feira em Bruxelas, no meio da rua, em um ataque reivindicado por um tunisiano que acabou morto a tiro pela polícia.