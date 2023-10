Cobra grita? Brasil grava pela 1ª vez 'canto' de serpente: 'Revolucionário'

Cientistas brasileiros conseguiram registrar pela primeira vez na América Latina o "canto" de uma serpente. Eles fizeram um vídeo que mostra a vocalização emitida por uma cobra conhecida como papa-lesma ou dormideira (Dipsas catesbyi), nativa do continente. O trabalho, assinado por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), foi publicado na semana passada na Acta Amazônia, revista científica do instituto.

O registro foi feito por acaso, durante uma trilha noturna na Amazônia em busca de sapos e serpentes. Os cientistas tentavam registrar em vídeo o hábito da cobra, que não é venenosa, de esconder a cabeça sob o corpo.

"Encontramos essa cobrinha na trilha e eu tive a ideia de filmar para fazer um material para o Projeto Suaçuboia (o qual sou fundador e diretor) sobre como as serpentes não são esses animais mortais e horríveis que as pessoas pensam", explica Igor Yuri Fernandes, em entrevista a Ecoa. "Contudo, quando peguei a cobrinha na mão ela deu um pequeno grito".

Além de Igor, assinam o artigo os pesquisadores: Alexander Tamanini Mônico e Esteban Diego Koch. O objetivo principal deles ao fazerem a trilha na cidade de Presidente Figueiredo (AM) era coletar amostras para projetos próprios.

O 'grito'

Os pesquisadores estavam filmando um exemplar do sexo masculino quando foram surpreendidos pela emissão do que chamaram de "grito". O vídeo foi divulgado nas páginas do Projeto Suaçuboia, criado por pesquisadores envolvidos no estudo, e do Inpa - veja acima.

Cobra foi gravada emitindo uma vocalização curta, mas que é considerada revolucionária para os estudos da espécie Imagem: Reprodução/Instagram

"O canto teve duração de 0,06 segundo, atingindo 3036 Hz em sua frequência de pico com nota modulada, emitida por meio da exalação de ar pela laringe", escreveram os pesquisadores no artigo científico.

Nossa hipótese é que emissões vocais estruturadas, como esta, são uma reação a uma tentativa de predação e podem ser uma característica compartilhada por outras espécies de Dipsadidae e outras serpentes.

Resquicío de 'primos'

Os especialistas acreditam que a vocalização seja um resquício evolutivo dos lagartos — grupo mais próximo ao da serpente e que possui um repertório vocal bem conhecido e variado.

Além disso, os pesquisadores sugeriram qual seria o uso do mecanismo pelo animal: "Acreditamos e levantamos a hipótese em nosso trabalho de que seja para defesa, já que as cobras têm uma audição bem ruim, e não conseguem escutar o som que produzem".

Embora esta tenha sido a primeira vez que cientistas registram um som emitido por uma cobra na América Latina, já existem registros de vocalizações de outras espécies de serpentes em diferentes partes do mundo, como América do Norte e Ásia.

'Revolução'

Segundo comunicado do Inpa, "a descoberta tem potencial para revolucionar a herpetologia na região, ao mesmo tempo em que destaca a importância da conservação dessas espécies."

*Informações adicionais do Estadão Conteúdo