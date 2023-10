Rápida e prática: por que esta chaleira elétrica vai salvar você na cozinha

Basta apertar um botão e, após alguns minutos, a água já está quente para usar. Essa é a "mágica" das chaleiras elétricas, um eletrodoméstico que facilita a vida em diferentes situações. Você pode usar para fazer chá, café, mate, ou usar a água aquecida para preparar um arroz ou macarrão com rapidez.

Produtos do tipo ficaram populares por atingir uma temperatura elevada em pouco tempo. É possível ferver um litro de água em cerca de quatro minutos, dependendo da potência do aparelho. Não foi à toa que a chaleira elétrica foi destaque na live shop na última terça-feira (17) do Guia de Compras UOL. O modelo selecionado foi a Agratto, umas das mais avaliadas no site da Amazon.

O que essa chaleira elétrica tem de bom?

Tem acabamento em inox e capacidade para 1.8 litros de água.

Sua base de contato elétrico pode ser retirada para facilitar o uso e a limpeza.

Tem luz indicadora para avisar quando a chaleira estiver funcionando.

Possui função de desligamento automático quando a água entra na fase de fervura.

O que diz quem comprou?

Só no site da Amazon a chaleira elétrica Agratto tem mais de 9 mil avaliações, com nota média de 4,6 (de um máximo de 5). Confira a seguir algumas opiniões de quem comprou:

Além de bonita, ferve a água em menos de 10 minutos, funcionando perfeitamente, desliga sozinha assim que a água ferve!!!! Top. Paulo Henrique

Cumpre o que promete, ferve água rapidamente, o material do produto parece ser frágil por ser bem leve, mas nada que comprometa a sua finalidade, recomendo, o produto é bom e barato. Bruno Alexandre Vieira de Souza Santos

Gosto porque não há nível mínimo ou máximo de água a ser colocada. Alexandra

Tempo para ebulição muito rápido e funciona perfeitamente. Só o cabo que é bem curto. Carolina Damas

Como uma chaleira elétrica funciona

De maneira geral, esse dispositivo funciona de uma maneira parecida com o chuveiro.

Quando a chaleira é ligada, a corrente elétrica flui para a base elétrica e depois para o elemento de aquecimento da chaleira, que é composto por uma resistência elétrica, similar à utilizada em chuveiros e torneiras elétricas

Michele Rodrigues, professora de engenharia elétrica do centro universitário FEI*

Essa resistência promove o chamado Efeito Joule, convertendo corrente elétrica no calor transferido para a água. Por utilizar essa fonte de calor, as chaleiras elétricas são mais eficientes ao aquecer a água do que fogões.

A partir daí, cada modelo usa um recurso diferente para saber a hora de parar, podendo ser válvulas de pressão ou sensores de temperatura.

Live shop

O programa de ofertas foi transmitido pelo link http://uol.com.br/liveshop e pelos canais do UOL no YouTube, Facebook e TikTok.

O evento virtual foi uma coprodução do UOL com o estúdio Live Cake, especializado em live shop, apresentando cada um dos produtos e como funcionam.

Se interessou? Então fique ligado que toda terça-feira tem live shop do Guia de Compras UOL.

*Com informações de Rodrigo Lara em reportagem publicada em 08/04/2023.

Para ficar por dentro das principais ofertas da internet, acompanhe ainda o Monitor de Ofertas UOL, que seleciona diariamente grandes descontos em diversos produtos. Siga o Monitor de Ofertas também no Twitter.