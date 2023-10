'Choramos e sorrimos': casal cruza o continente a bordo de carro elétrico

Fazer uma viagem por vários países do mundo é o sonho de muitos casais por aí. Com Julie e Chris Ramsey não era diferente. Após anos trabalhando como funcionários de grandes companhias, os ingleses resolveram largar tudo e participar do Rally da Mongólia, uma das expedições mais desafiadoras do mundo.

Só que essa não seria uma viagem qualquer, já que o casal decidiu encarar o desafio com um carro elétrico.

"Precisávamos de um carro elétrico que fosse compacto, acessível e que fosse barato de manter. Nossa escolha recaiu sobre o Leaf", conta Julie, que, ironicamente, trabalhava na indústria petrolífera ao lado de Chris.

Na ocasião, a autonomia de apenas 90 milhas fez muita gente duvidar que o casal Ramsey cumpriria o desafio. No fim das contas, eles completaram a prova em 56 dias e passaram por países como Romênia, Azerbaijão e Cazaquistão.

Evidentemente, a falta de infraestrutura para carros elétricos forçou os participantes a realizar paradas para recarregar em tomadas convencionais. Mesmo assim, eles completaram a prova após realizarem 111 recargas a um gasto total de meros 160 euros.

Novo desafio liga polos Norte e Sul

O sucesso motivou Julie e Chris a planejar uma nova aventura. Neste ano, o casal está prestes a completar uma travessia entre os polos Norte e Sul.

A expedição foi batizada de "Pole to Pole" ("Polo a Polo", em português) e conta com o apoio da Nissan.

O percurso de 27 mil quilômetros abrange 14 países. Um deles é o Chile, onde nos encontramos em Santiago. Após a parada na capital chilena, eles partiram para a Argentina, onde estarão mais próximos do fim da jornada.

Prevendo dificuldades para encontrar pontos de recarga em algumas partes do percurso, sobretudo no Ártico, eles resolveram se precaver. O último recurso por lá seria o uso de um gerador movido a combustível fóssil apenas por lá.

"Um dos itens mais interessantes é um gerador movido a energia eólica, mas, apesar de funcionar perfeitamente, infelizmente não tivemos vento algum enquanto estivemos no Ártico", conta Julie, aos risos.

Crossover Ariya foi eleito para aventura

Imagem: Vitor Matsubara/UOL

Desta vez, o veículo escolhido foi um Ariya, que ainda não é vendido na América do Sul, mas é comercializado na Europa, Ásia e Estados Unidos.

O crossover de linhas futuristas possui dois motores elétricos entrega 87 kWh, ou aproximadamente 389 cv. O conjunto mecânico é original de fábrica, assim como as baterias e a suspensão.

O carro teve modificações apenas para encarar terrenos mais acidentados. Entre as alterações, a carroceria foi cortada e alargada para abrigar enormes pneus de 39 polegadas preparados para enfrentar todos os tipos de piso. Existe também uma barraca no teto caso não haja um lugar para pernoitar.

Até nome o carro ganhou. A unidade em questão foi batizada de "Sonrisa" - ou "sorriso", em espanhol.

"Esse veículo fez e faz todo mundo sorrir por onde passamos", garante Julie.

Aventura de carro elétrico muda estilo de dirigir

A expedição pelas Américas trouxe outro importante desafio para os ingleses: administrar a autonomia diante de topografias tão variadas entre si. Isso acabou afetando diretamente a forma de conduzir o carro.

"Percebemos muitas mudanças de acordo com cada país. Por exemplo, as montanhas do Equador foi muito positiva para um carro elétrico porque, no trajeto da descida, conseguimos recuperar uma boa parte da autonomia perdida na subida. Só que em locais como o Peru, as estradas por onde passamos eram quase todas planas. Aí precisávamos pensar em como administrar a autonomia do carro da melhor maneira possível, até porque, se precisássemos enfrentar um trecho montanhoso, poderíamos não ter autonomia suficiente para completar o trajeto", diz Chris.

"Você se torna muito mais cauteloso ao dirigir um carro elétrico porque fica mais preocupado com seu estilo de condução e a topografia do percurso", completou Julie.

Vida a dois é desafio extra durante a viagem

Além de todos os desafios de uma expedição tão complexa como essa, Julie e Chris precisam lidar com outro importante ponto: a vida em casal.

"Durante essa expedição passamos por todos os sentimentos possíveis para um ser humano. Nós choramos e sorrimos. Não está sendo fácil porque precisamos administrar nosso tempo, planejar nossas rotas e ainda estar juntos 24 horas por dia e sete dias por semana, na maior parte dentro de um carro", admite Julie.

Chris concorda e diz que os momentos críticos são passageiros. "Claro que não somos o casal perfeito. Existem brigas como em qualquer relacionamento, mas logo resolvemos tudo e 10 minutos depois já estamos rindo e brincando novamente", conclui.

