Carrefour Brasil comunica saída de CEO de varejo

O Carrefour Brasil informou nesta quinta-feira a saída de Daniel Mora, que comandava a área de varejo da empresa.

A varejista, que opera marcas como Carrefour e Atacadão, disse, em nota, que após a conclusão da integração com o Big, Mora "finaliza suas atividades no Brasil e irá à França onde assumirá novos desafios no grupo".

A empresa afirmou que os negócios sob o formato varejo serão liderados interinamente por Pablo Lorenzo, atual diretor-executivo de operações.

A saída foi noticiada mais cedo nesta quinta-feira pelo jornal Valor Econômico.