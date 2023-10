Calendário do Bolsa Família de outubro 2023: Veja cronograma de pagamento

O governo federal divulgou o calendário de pagamentos do programa Bolsa Família para o mês de outubro. Os repasses, que começaram no dia 18 e vão até 31 de outubro, seguem um critério de distribuição baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Famílias que têm bebês com menos de sete meses de idade vão receber um acréscimo de R$ 50 ao valor final do benefício. O valor é de R$ 50 por criança, que será somado ao benefício total. Ou seja, quem recebe o Bolsa Família e tem duas crianças em casa dentro desta faixa etária receberá R$ 100.

Confira o calendário de pagamento atualizado:

NIS terminando em 1 : 18 de outubro;

: 18 de outubro; NIS terminando em 2 : 19 de outubro;

: 19 de outubro; NIS terminando em 3 : 20 de outubro;

: 20 de outubro; NIS terminando em 4 : 23 de outubro;

: 23 de outubro; NIS terminando em 5 : 24 de outubro;

: 24 de outubro; NIS terminando em 6 : 25 de outubro;

: 25 de outubro; NIS terminando em 7 : 26 de outubro;

: 26 de outubro; NIS terminando em 8 : 27 de outubro;

: 27 de outubro; NIS terminando em 9 : 30 de outubro;

: 30 de outubro; NIS terminando em 0: 31 de outubro.

O programa Bolsa Família oferece uma variedade de benefícios, cada um com valores específicos:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa na família;

Benefício Complementar (BCO): pagamento adicional para garantir que a soma dos benefícios alcance pelo menos R$ 600 por família;

Benefício Primeira Infância (BPI): valor extra de R$ 150 para crianças de zero a sete anos incompletos;

Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos;

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): R$ 50 adicionais por membro da família com até sete meses incompletos (nutriz). As transferências começaram em setembro;

Benefício Extraordinário de Transição (BET): aplicado em situações específicas para garantir que nenhum beneficiário receba menos do que recebia no programa anterior (Auxílio Brasil). Será pago até maio de 2025.

Para se qualificar para o Bolsa Família, as famílias devem atender a requisitos relacionados à saúde e educação, incluindo a frequência escolar de crianças e adolescentes, acompanhamento pré-natal para gestantes, verificação do estado nutricional das crianças e adesão ao calendário nacional de vacinação.