Armas furtadas do Exército foram compradas por facção, diz secretário do RJ

O novo secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Marcus Amim, afirmou que as oito armas furtadas de um quartel do Exército em São Paulo, encontradas hoje no Rio, foram compradas por uma facção criminosa do estado. A declaração foi feita à TV Globo na noite de hoje.

O que aconteceu

A intenção, segundo Amim, era utilizar o armamento na atual disputa de território entre facções na zona oeste do Rio. Nesta quinta, foram recuperadas 8 das 21 armas roubadas do Arsenal de Guerra do Quartel em Barueri, em São Paulo.

Os compradores já foram identificados e, agora, as autoridades tentam identificar quem furtou e transportou as armas até o Rio de Janeiro, afirmou o secretário.

Parte desse armamento já tinha sido reservado para essa facção criminosa que está em um movimento de expansão na região da zona oeste, disputando com grupos paramilitares por territórios.

Marcus Amim, secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro

Os armamentos recuperados no Rio de Janeiro foram quatro metralhadoras ponto 50 e outras quatro MAGs, confirmou o general Maurício Vieira Gama, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sudeste do Exército, em entrevista mais cedo.

Pelo menos três suspeitos de envolvimento no furto das armas foram identificados até agora. O número exato e os nomes não foram divulgados.

Houve troca de lacres e cadeados para esconder os desvios. "Essas armas ficam numa reserva de armamento, essa reserva é lacrada e é conferido diariamente esse lacre. O lacre foi substituído", afirmou o general Gama.

Relembre o caso

O sumiço das metralhadoras foi notado pelo Exército durante uma inspeção em 10 de outubro. Como a contagem desse armamento não é periódica — só ocorre por necessidade de manutenção ou transporte —, não foi possível saber quando o material despareceu.

De início, o Exército manteve 480 militares aquartelados na unidade. Agora, há 160. Com o avanço das investigações, 320 foram liberados na última terça-feira (17). Parentes desses militares passaram a ir ao quartel para levar comida e apoio.

O governo de São Paulo alertou para o risco de "consequências catastróficas". O secretário de Segurança Pública do estado, Guilherme Derrite, informou que a polícia ajudaria nas buscas pelo armamento.

A metralhadora .50, um dos armamentos que sumiram, é capaz de derrubar helicópteros e perfurar veículos blindados. Por essa razão, é usada em assaltos a carros-fortes e agências bancárias. A arma foi usada, por exemplo, no assassinato de Jorge Rafaat Toumani, um dos maiores traficantes do país, em 2016.