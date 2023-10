Appian Capital eleva em 23% exportação de níquel e cobre do Brasil no ano até setembro

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O fundo de private equity britânico Appian Capital Brazil exportou do país mais de 167 mil toneladas de concentrado de cobre e níquel sulfetado entre janeiro e setembro, alta de 23% na comparação com igual período de 2022, informou a companhia nesta quinta-feira.

Com cinco anos de atuação no mercado brasileiro, o fundo de origem britânica é responsável pela gestão de dois ativos no país: Atlantic Nickel, produtora de concentrado de níquel sulfetado, e Mineração Vale Verde, produtora de concentrado de cobre.

"Nossa produção tem superado as expectativas e estamos operando com nossa capacidade máxima, sempre de forma segura e integrada ao meio ambiente e às comunidades do entorno, disse em nota o CFO da Appian Capital Brazil, Milson Mundim.

A expectativa do fundo é encerrar o ano com crescimento de 10% nas exportações, ante os 198.290 toneladas de cobre e níquel sulfetado embarcados em 2022, com a produção dos ativos em sua capacidade máxima.

Ambos os metais, importantes matérias-primas para a fabricação de baterias, com potencial crescente diante da eletrificação do transporte no mundo, foram enviados ao longo do ano para mercados na América do Norte, Europa e Ásia, segundo o fundo.

O Appian destacou que nos nove primeiros meses do ano, foram utilizados navios otimizados para exportação de minerais à China e Finlândia, reduzindo o custo de frete, o que se refletiu em eficiência na operação logística do fundo.

ATIVOS

A Atlantic Nickel realizou entre janeiro e setembro nove embarques de produtos da Mina Santa Rita, na Bahia, somando 82.994 toneladas de concentrado de níquel sulfetado, sendo aproximadamente 11.259 toneladas de níquel contido.

Em 2022, o ativo exportou no total mais de 116 mil toneladas de concentrado de níquel, sendo aproximadamente 15.670 toneladas de níquel contido.

Já os embarques da Mineração Vale Verde no período somaram 84.398 toneladas de concentrado de cobre produzido na mina Serrote, em Alagoas, sendo 20.991 toneladas de cobre contido.

Em 2022, a mineradora concluiu seu ramp-up e a mina Serrote alcançou sua capacidade máxima de produção.

(Por Marta Nogueira)