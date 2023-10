Ajuda que chegará do Egito provavelmente não vai melhorar ânimo em Gaza

Por Nidal al-Mughrabi

GAZA (Reuters) - Os 20 caminhões de auxílio humanitário que serão transportados pela fronteira egípcia provavelmente não irão levantar os ânimos na Faixa de Gaza sitiada, onde os palestinos estão concentrados em sobreviver aos ataques aéreos israelenses e à grave escassez de alimentos e medicamentos.

Após intensas negociações diplomáticas, o Egito concordou em reabrir a sua passagem de fronteira com Gaza para permitir que a ajuda chegasse aos palestinos, disseram os EUA, à medida que a crise humanitária se agrava para os 2,3 milhões de pessoas retidas ali e os protestos anti-Israel irrompem em todo o Oriente Médio.

"Sobre a ajuda, isto é algo frívolo, não queremos nada dos países árabes e estrangeiros, exceto parar o bombardeio violento contra as nossas casas", disse El-Awad El-Dali, 65 anos, falando perto dos escombros de casas em ruínas.

Tal como muitos palestinos em Gaza e em outros lugares, ele sente que os Estados árabes não fizeram o suficiente para apoiar a causa palestina, especialmente aqueles que normalizaram os laços com Israel.

“Queremos que parem de bombardear pessoas que estão morrendo dentro de suas casas”, disse.

Os Estados Unidos e o Egito têm pressionado por um acordo com Israel para que a ajuda seja entregue a Gaza, e a Casa Branca disse na quarta-feira que foi acertado que até 20 caminhões vão atravessar a passagem de Rafah vindos do Egito nos próximos dias, e mais caminhões são esperados adiante.

Israel reiterou que não permitiria a ajuda através de sua fronteira com Gaza até que o Hamas libertasse cerca de 200 reféns capturados durante o seu ataque a Israel em 7 de Outubro. Militantes do Hamas mataram cerca de 1.400 pessoas no ataque.

A maioria dos residentes de Gaza já dependia de ajuda mesmo antes do início do conflito atual, cerca de 100 caminhões forneciam ajuda humanitária diariamente ao enclave, de acordo com a Organização das Nações Unidas.

O Ministério da Saúde de Gaza disse que 3.478 palestinos foram mortos e 12.065 feridos em ataques aéreos israelenses no enclave sitiado desde 7 de outubro.

A região permanecia turbulenta após uma explosão no hospital Al-Ahli al-Arabi em Gaza, na noite de terça-feira, que segundo as autoridades palestinas matou 471 pessoas. Eles atribuíram a explosão ao que disseram ter sido um ataque aéreo israelense, enquanto Israel diz que ela foi causada por um lançamento malsucedido de foguete por combatentes palestinos.

Os residentes de Gaza estão isolados do mundo exterior e têm pouca informação da diplomacia internacional destinada a aliviar o conflito que eclodiu quando o Hamas, que governa Gaza, invadiu Israel e desencadeou um violento ataque.

Israel e o Egito mantêm um bloqueio a Gaza desde que o Hamas assumiu o controle do território em 2007, controlando rigidamente a circulação de mercadorias e pessoas.