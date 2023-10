Ações atingem menor nível em 2 semanas após balanços desanimadores reduzirem a demanda por risco

Por Amruta Khandekar e Shristi Achar A

(Reuters) - As ações europeias perderam terreno nesta quinta-feira, uma vez que uma série de lucros corporativos desanmimadores, inclusive da gigante de alimentos embalados Nestlé, piorou o clima de aversão ao risco, imposto pelo nervosismo em torno da guerra no Oriente Médio e pela incerteza em relação às taxas de juros.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 1,19%, a 439,73 pontos, o menor nível em duas semanas, em uma liquidação generalizada.

As tensões geopolíticas continuaram a aumentar conforme Israel realizava mais ataques aéreos em Gaza nesta quinta-feira. O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, seguiu o presidente dos EUA, Joe Biden, em visita para demonstrar o apoio ocidental à guerra contra o Hamas.

Pressionando ainda mais as ações, os rendimentos dos Treasuries saltaram para os maiores níveis em vários anos mais cedo.

"Uma combinação de preocupações com a inflação e a resiliência dos EUA é claramente o principal motivo pelo qual os mercados reavaliaram novamente as chances de outro aumento da taxa de juros pelo Fed ainda este ano", disse Thomas Hempell, chefe de pesquisa macro e de mercado da Generali Investments.

"(Há) incertezas sobre o comportamento do Fed e, claramente, isso se sobrepõe às tensões do Oriente Médio."

As empresas imobiliárias sensíveis aos juros lideraram as baixas setoriais, pressionadas por uma queda de 14,3% na britânica Rightmove Plc, depois que a empresa imobiliária norte-americana CoStar concordou em comprar a rival do portal imobiliário OnTheMarket.

A Nestlé caiu 3,4% depois que a gigante de consumo suíça registrou um crescimento de vendas menor do que o esperado em nove meses, à medida que os preços mais altos dos produtos fizeram os compradores hesitarem.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 1,17%, a 7.499,53 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,33%, a 15.045,23 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,64%, a 6.921,37 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 1,38%, a 27.746,82 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,72%, a 9.146,80 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,58%, a 6.111,28 pontos.