Waller diz que Fed pode aguardar dados para decidir sobre necessidade de aumentar juros

(Reuters) - Em um forte sinal de que o Federal Reserve não aumentará as taxas de juros em sua próxima reunião, mas que pode facilmente fazê-lo mais tarde, o diretor do Fed Christopher Waller disse nesta quarta-feira que quer "esperar, observar e ver" se a economia dos EUA continua sua série de força ou se enfraquece diante dos aumentos já feitos nas taxas de juros.

"Se o lado real da economia se enfraquecer, teremos mais espaço para esperar por novos aumentos das taxas e deixar que a recente alta nas taxas de prazo mais longo faça parte do nosso trabalho", disse Waller, um das autoridades monetárias mais duras com a inflação do Fed, em comentários preparados para serem apresentados em seminário em Londres.

"Mas se a economia real continuar mostrando força subjacente e a inflação parecer se estabilizar ou reacelerar, provavelmente será necessário um aperto maior na política monetária, apesar da recente alta nas taxas de longo prazo."

O Fed aumentou agressivamente a taxa básica de juros no ano passado para lidar com a inflação que atingiu os maiores patamares em 40 anos, e este ano houve um claro progresso na redução das pressões sobre os preços, mesmo com o mercado de trabalho permanecendo forte, disse Waller em suas observações.

"Os dados dos últimos meses têm sido extremamente positivos para ambas as metas do FOMC de emprego máximo e preços estáveis", disse ele. Mas isso não pode continuar, disse ele.

Se a economia desacelerar, "podemos manter a taxa de política monetária estável e deixar a economia evoluir da maneira desejada", disse ele.

Porém, se a demanda e a atividade econômica continuarem no ritmo recente, isso poderá pressionar a inflação para cima, e "será necessário tomar mais medidas em relação à taxa de juros para garantir que a inflação volte à meta e que as expectativas permaneçam ancoradas".

