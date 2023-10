Turista chilena é presa no Corcovado após chamar funcionário de 'macaco'

Do UOL, em São Paulo

Uma turista chilena foi presa em flagrante no Corcovado, no Rio de Janeiro, após chamar um funcionário de "macaco".

O que aconteceu:

A mulher, identificada como Camila Andrea Faundez Torres, de 30 anos, chamou um funcionário da empresa Trem do Corcovado de "macaco" na estação de desembarque do ponto turístico. Ela foi presa em flagrante por agentes do programa Segurança Presente.

O crime aconteceu na tarde de ontem (17). A vítima trabalha na recepção e saída dos turistas do Corcovado.

A turista Camila Torres e uma amiga estão no Rio de Janeiro há dez dias e voltariam para o Chile no próximo sábado (21). A amiga não responderá nenhuma acusação.

Os envolvidos e uma testemunha foram levados para a 9ª Delegacia de Polícia, no Catete. Depois, a ocorrência seguiu para a 12ª DP em Copacabana.

A turista continua presa. "O caso foi encaminhado à Justiça", informou a Polícia Civil do Rio ao UOL.

Procurado pelo UOL, a empresa Trem do Corcovado diz que repudia qualquer tipo de preconceito. "Graças a Deus, aqui no Brasil o racismo é crime e a lei deve ser aplicada de forma implacável como forma de coibir essa nefasta atitude". A empresa diz que prestou todo o apoio para o funcionário.

Não admitimos nenhuma forma de preconceito. Racismo é crime! -- Trem do Corcovado (@trem_corcovado) October 18, 2023

Em janeiro de 2023, o presidente Lula (PT) sancionou a lei que equipara o crime de injúria racial ao racismo. A pena é de dois a cinco anos de prisão.

A injúria racial é a ofensa a alguém, um indivíduo, em razão da raça, cor, etnia ou origem. E o racismo é quando uma discriminação atinge toda uma coletividade ao, por exemplo, impedir que uma pessoa negra assuma uma função, emprego ou entre em um estabelecimento por causa da cor da pele.