Tonali teria revelado apostas ilegais no Milan

MILÃO, 18 OUT (ANSA) - O meio-campista Sandro Tonali, do Newcastle e da seleção italiana, admitiu ter apostado em partidas do futebol, inclusive do Milan, seu ex-time, em interrogatório no Ministério Público de Turim na última terça-feira (18).

A joia da Azzurra é um dos pivôs de mais um escândalo de apostas ilegais no futebol italiano, que já envolve pelo menos outros cinco jogadores.

Segundo fontes próximas ao caso, Tonali já havia admitido sua participação em apostas durante depoimento à Procuradoria da Federação Italiana de Futebol (Figc), no domingo passado (15).

Já os advogados do meio-campista, Maurizio Scaccabarozzi e Marco Feno, disseram que ele "forneceu plena colaboração às autoridades". "Como as investigações ainda estão em curso, não é possível dar declarações públicas neste momento sobre o mérito do caso", acrescentaram.

Tonali é investigado por suposto uso de plataformas ilegais de apostas, assim como o meio-campista da Juventus Nicolò Fagioli, que fez acordo com a Justiça Desportiva e levou um gancho de sete meses, e o meia-atacante do Aston Villa Nicolò Zaniolo.

Acredita-se que Tonali possa levar uma suspensão ainda maior que a de Fagioli caso fique comprovado que ele apostou em partidas do Milan quando ainda atuava pelo clube.

Além disso, o ex-paparazzo Fabrizio Corona, que havia revelado as suspeitas contra Fagioli, Zaniolo e Tonali na imprensa, citou mais quatro jogadores que estariam envolvidos no escândalo: Federico Gatti (Juventus), Nicola Zalewski (Roma), Nicolò Casale (Lazio) e Stephan El Shaarawy (Roma).

No entanto, não há nenhuma conformação oficial sobre inquéritos contra esses quatro atletas. (ANSA).

