SP: Mulher que atropelou grupo em salão vira ré por tentativa de homicídio

O TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) aceitou a denúncia do MPSP (Ministério Público do Estado) e tornou ré por tentativa de homicídio a mulher que atropelou quatro pessoas e bateu em dois carros, na semana passada, em Taboão da Serra. Ela alega que o atropelamento foi um erro e que engatou a ré por engano.

O que aconteceu:

A Justiça aceitou a denúncia nesta terça-feira (17). Para o promotor Severino Barbosa, a mulher cometeu o crime por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa das vitimas e com emprego de meio que representou perigo comum porque poderia ter atingido outras pessoas que estivessem passando pelo local. A filha dela estava dentro do veículo no momento.

O caso ocorreu na última quarta-feira (11) no estacionamento de um salão de beleza. Na ocasião, câmeras de segurança flagraram o momento em que a ré, identificada como Juliana Schmidt, 32, dá marcha à ré e, em seguida, acelera o carro para frente, colidindo com quatro pessoas, que ficaram feridas — as vítimas passam bem.

Segundo a denúncia, as quatro vítimas atropeladas, com idades de 31, 32, 41 e 44 anos, teriam sido ameaçadas por Juliana após discussão por uma vaga no estacionamento. A ré teria estacionado no local, mas como não era cliente do estabelecimento, foi avisada que não poderia deixar o veículo lá.

Juliana está presa preventivamente e permanecerá detida até o julgamento. Em depoimento, ela negou que tenha ameaçado matar as vítimas, disse ter sido xingada e agredida e alegou que o atropelamento foi um erro. Segundo contou, ela engatou a ré por engano.

Como a confusão começou

A ré estacionou o veículo dela em um estacionamento privado e foi solicitada a procurar outro lugar para estacionar. Quando tentou tirar o automóvel, ela não conseguiu porque o dono do salão havia parado o carro dele em frente ao dela.

Quando tentou sair, Juliana encostou no carro de uma cliente e teve início um bate-boca. As imagens mostram o momento em que um grupo cerca a mulher, que entra no veículo. Em seguida, ela dá ré e atropela as pessoas.

Após o ocorrido, Juliana Schmidt gravou um vídeo e publicou em suas redes sociais para dizer que não teve culpa.

No vídeo publicado na quinta, ela disse que ficou "apavorada" porque "dez pessoas" começaram a ir em direção a ela. "Todo mundo veio para cima de mim, dez pessoas para cima de uma", disse ela.

Fiquei apavorada, eu tava com a cabeça doendo, tava muito machucada. Fiquei apavorada, liguei o carro e coloquei a primeira e, por engano, era a ré. E eu acelerei (...) Tem que ser muito bem visto pelas pessoas, porque eu estou sendo injustiçada

Juliana Schmidt, 32, antes de ser presa

O UOL não conseguiu localizar a defesa de Juliana. O espaço segue aberto para manifestação.