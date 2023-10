SAQUE-ANIVERSÁRIO do FGTS vai ACABAR após DECISÃO do GOVERNO HOJE (18)?

O Ministério do Trabalho encaminhou recentemente um projeto à Casa Civil com o objetivo de promover alterações significativas na modalidade de saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A iniciativa busca possibilitar que os trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário tenham a oportunidade de resgatar o saldo restante em suas contas do FGTS. A notícia, inicialmente divulgada pelo jornal O Globo, foi confirmada pelo UOL.

Segundo o Ministério do Trabalho, a medida visa, em particular, beneficiar os indivíduos que utilizaram o saque-aniversário como garantia para obter empréstimos consignados. A justificativa apresentada ressalta a necessidade de corrigir o que é percebido como uma distorção e injustiça em relação aos direitos dos trabalhadores.

Nas normas atuais, os trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário têm o direito de efetuar saques anuais de uma parte de seus saldos no FGTS, no mês correspondente ao seu aniversário. Contudo, em situações de demissão sem justa causa, apenas o valor relativo à multa rescisória pode ser sacado.

O Ministério do Trabalho estima que a implementação dessa alteração poderia gerar um impacto financeiro de até R$ 14 bilhões. No entanto, é importante observar que a proposta está sujeita à análise e aprovação do presidente Lula antes de ser encaminhada ao Congresso Nacional.

Vale destacar que o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, assumiu o cargo com o compromisso de eliminar a modalidade do saque-aniversário, que ele classifica como prejudicial aos trabalhadores. No entanto, devido à possibilidade de enfrentar resistência no Congresso, Marinho expressou a intenção de revisar a medida, buscando alternativas que atendam aos interesses dos trabalhadores de forma equilibrada.

No cenário atual, existem duas modalidades predominantes de saque do FGTS:

Saque-Rescisão: Nessa modalidade, os trabalhadores têm o direito de efetuar o saque integral de suas contas do FGTS, incluindo a multa rescisória, no caso de demissão sem justa causa.

Nessa modalidade, os trabalhadores têm o direito de efetuar o saque integral de suas contas do FGTS, incluindo a multa rescisória, no caso de demissão sem justa causa. Saque-Aniversário: Instituída em 2019, durante o primeiro ano do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, essa modalidade permite que os trabalhadores realizem saques anuais de uma porcentagem de seus saldos nas contas do FGTS no mês de seu aniversário. O montante pode variar de 5% a 50% do total dos saldos nas contas do FGTS, acrescido de uma parcela adicional vinculada ao saldo do trabalhador.

É importante destacar que, em casos de demissão, o trabalhador tem o direito de sacar apenas a multa rescisória, não o saldo integral da conta do FGTS.