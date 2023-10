Saque-aniversário do FGTS pode sofrer mudanças? Veja regras atuais

Do UOL, em São Paulo

O Ministério do Trabalho encaminhou um projeto à Casa Civil com o objetivo de permitir que os trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário do FGTS tenham a possibilidade de resgatar o valor restante de suas contas. A iniciativa visa corrigir uma suposta distorção e injustiça em relação aos trabalhadores.

De acordo com a modalidade atual, os trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário têm permissão para retirar anualmente uma parte de seus fundos do FGTS no mês de seu aniversário. Em caso de demissão, eles somente podem reaver a multa rescisória.

A proposta do Ministério do Trabalho visa conceder aos trabalhadores que escolheram o saque-aniversário a opção de sacar o saldo integral de suas contas, não ficando limitados à multa rescisória.

Segundo o Ministério do Trabalho, essa mudança pode representar um impacto financeiro de até R$ 14 bilhões. No entanto, a proposta ainda necessita da análise do presidente Lula antes de ser encaminhada ao Congresso Nacional.

Encerramento do Saque-Aniversário

O Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, assumiu seu cargo com o compromisso de extinguir o saque-aniversário, uma modalidade que ele considera prejudicial aos trabalhadores.

Dado que o fim do saque-aniversário poderia enfrentar resistência no Congresso, Marinho expressou a intenção de revisar a medida.

Modalidades de Saque do FGTS