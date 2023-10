Rio Tinto sinaliza voltar a registrar produção recorde de minério de ferro

MELBOURNE (Reuters) - A mineradora Rio Tinto planeja aumentar a produção em 16% em sua mais nova mina de minério de ferro na Austrália Ocidental, conforme estabelece mudanças passo a passo que a trarão de volta a níveis recordes de produção já em 2025.

Maior produtora mundial de minério de ferro, a companhia aumentará a capacidade de produção em sua mina Gudai-Darri, na região de Pilbara, na Austrália Ocidental, em 7 milhões de toneladas, para 50 milhões de toneladas por ano, a um custo de 70 milhões de dólares, conforme informou nesta quarta-feira.

A companhia não estabeleceu um prazo, mas os analistas esperam que a Rio chegue lá até 2025. Suas melhorias incluem um maior uso de tecnologia autônoma em perfuratrizes, caminhões e linhas ferroviárias.

A Rio Tinto disse na semana passada que espera embarques de minério de ferro de 323 milhões a 338 milhões de toneladas em 2024 em Pilbara, cujo limite superior a colocaria em linha com seu recorde de 2018, antes de avançar para atingir sua previsão de embarques de médio prazo de 340-360 milhões de toneladas por ano.

"Nos próximos 10 anos, globalmente, tantas pessoas irão urbanizar-se como na última década", disse o chefe da divisão de minério de ferro, Simon Trott, a jornalistas.

"Os desenvolvimentos de minas necessários para sustentar essa escala são enormes. E, portanto, se olharmos para o futuro nos próximos 20 anos, usaremos mais minério de ferro do que usamos nos últimos 30."

A Rio Tinto relatou um aumento de 1,2% em seus embarques de minério de ferro no terceiro trimestre na terça-feira, ajudada pelo aumento da produção na mina Gudai-Darri. A empresa embarcou 83,9 milhões de toneladas de minério de ferro de Pilbara no trimestre de setembro, em comparação com 82,9 milhões um ano antes.

"A recuperação da Rio em Pilbara continua", afirmou o Goldman Sachs em nota.

Sua meta de médio prazo "parece alcançável", dado que o esgotamento das minas existentes será compensado por cerca de 130 milhões de toneladas por ano de nova capacidade de cinco minas, afirmou.

"Acreditamos que a Rio pode atingir o guidance de produção de médio prazo de 340-360Mtpa (milhões de toneladas por ano) a partir de 2025 com o aumento da Cordilheira Ocidental de 25Mtpa a partir do segundo semestre de 2024 e o aumento da produção de Gudai-Darri e Robe River", afirmou.

Na sequência, a Rio desenvolverá o maior depósito de minério de ferro da Austrália, na forma de Rhodes Ridge, próximo à infraestrutura existente e com capacidade para produzir mais de 80 milhões de toneladas por ano.

(Reportagem de Melanie Burton)