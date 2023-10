"Registramos 115 ataques contra estabelecimentos de saúde", diz representante da OMS em Gaza

Os palestinos estão em luto nacional nesta quarta-feira (18), um dia após o bombardeio a um hospital na cidade de Gaza. Representantes da Organização Mundial da Saúde (OMS) dizem estar consternados com a brutalidade do ataque. Em uma conferência de imprensa, eles apontam a crueldade da ação, pela qual Israel e o Hamas se acusam mutuamente. A RFI também ouviu moradores da Faixa de Gaza chocados com o que viram na terça-feira (17).

Pelo menos 471 pessoas morreram em um ataque às instalações do hospital Al Ahli, na Faixa de Gaza, segundo um novo balanço divulgado nesta quarta-feira do Ministério da Saúde do governo do Hamas, que controla este território palestino.

Muitos corpos continuam a ser encontrados, um dia após o bombardeio ao hospital na região que deixou centenas de vítimas. "Nunca vi nada parecido na minha vida", disse Ahmed Tafesh, depois de horas recolhendo restos humanos.

Entre os veículos queimados, voluntários retiravam corpos e restos mortais e os colocavam em sacos mortuários, ou cobertos por mantas.

Yahya Karim, de 70 anos, buscava notícias de seus familiares. "Não sei quantos deles morreram nem quantos ainda estão vivos", contou o idoso, que considerou ficar no hospital, antes da tragédia de terça-feira.

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, denunciou um "massacre" e declarou três dias de luto oficial. O Exército israelense atribuiu a responsabilidade deste ataque à organização palestina Jihad Islâmica.

Para Richard Peeperkorn, representante da OMS para o território palestino ocupado, o ataque não tem precedentes diante da sua gravidade. Porém, desde o último sábado, a organização vem documentando bombardeios sistemáticos contra estabelecimentos de saúde no território palestino ocupado.

"Registramos, no total, 115 ataques contra estabelecimentos de saúde, incluindo 51 na Faixa de Gaza, bem como 15 trabalhadores do setor da saúde mortos exercendo suas funções. E esses números não levam em conta este abominável ataque ao hospital Al Ahli", disse. "Também quero lançar um apelo. O que Gaza precisa agora é da abertura de um corredor humanitário pela passagem de Rafah o mais rápido possível. O enclave precisa de combustíveis, água, alimentos e, claro, de medicamentos e aparelhos médicos. Tudo isso está pronto esperando a autorização de entrada. Essa ajuda é indispensável. Esse horror precisa ter um fim", completou o representante da OMS.

Segundo um comunicado anterior do Ministério da Saúde do território palestino, havia "entre 200 e 300" mortos no ataque ao hospital, mas "centenas de vítimas" ainda estavam nos escombros".

"Estamos todos profundamente chocados com os acontecimentos que ocorreram em Gaza", diz, por sua vez, o médico Michael Ryan, Diretor Executivo do Programa de Emergências de Saúde da OMS. "É claro que a saúde não é um alvo e nunca deveria ser um alvo para ninguém em tempos de conflito. Está previsto na lei da Organização Humanitária Internacional. E vemos que este princípio foi violado várias vezes na semana passada. E isso deve parar!", afirma. "Estamos aqui para condenar um ataque desta magnitude e de tanta crueldade e violência contra pessoas comuns que procuram refúgio num hospital, contra médicos e enfermeiros, contra as pessoas em repouso na cama porque já foram feridas em ataques anteriores. Isto é o que condenamos", acrescentou. "A violência deve parar em todos os lados. Tivemos de enfrentar este tipo de situação em inúmeras ocasiões, onde há acusações mútuas. Neste momento, o que importa são as centenas de pessoas mortas, centenas ou milhares de feridos. Esta é a verdade crua", conclui.

As imagens do ataque rapidamente circularam nas redes sociais. Quem viu o bombardeio descreve cenas de um massacre. É o caso de uma moradora de Gaza, ouvida pela RFI. "O tamanho da explosão foi além da imaginação. Não há como descrever. Pensamos que o bombardeio fosse no nosso prédio, mas logo entendemos que era no Hospital Al Ahli", diz a jovem não identificada na entrevista. "Isso não é um massacre ordinário. Sabemos que centenas de famílias se refugiavam dentro do hospital, o mais antigo centro de saúde cristão da Faixa de Gaza. Eles nunca pensaram que um hospital pudesse ser bombardeado, mas eles estavam errados", lamenta.

Israel rejeita qualquer responsabilidade por este ataque. "De acordo com informações de inteligência, baseadas em diversas fontes que obtivemos, a Jihad Islâmica é responsável pelo ataque fracassado que atingiu o hospital", afirmou o Exército, em um comunicado. Um porta-voz insistiu: "Israel não tem como alvo hospitais".

A Jihad Islâmica, por sua vez, classificou as acusações de Israel de "mentiras". "Como sempre, o inimigo sionista tenta, através da fabricação de mentiras, fugir à responsabilidade pelo massacre brutal que cometeu ao bombardear o hospital e apontar o dedo para a Jihad Islâmica", afirmou, num comunicado de imprensa, o movimento islâmico palestino.

Reações

O bombardeio do hospital Al Ahli provocou uma série de reações internacionais.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, cujo país tenta desempenhar um papel de mediador no conflito israelo-palestino, exigiu em uma mensagem na rede X "o fim desta violência sem precedentes em Gaza".

O chefe da ONU, Antonio Guterres, disse estar "horrorizado". "Meu coração está com as famílias das vítimas. Os hospitais e o pessoal médico estão sob a proteção do direito humanitário internacional", destacou o secretário-geral das Nações Unidas em sua conta X.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, declarou nas redes sociais que ficou "horrorizado" com as imagens do ataque contra o hospital, que atingiu principalmente civis, incluindo mulheres e crianças. Ele pediu uma investigação "aprofundada".

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, afirmou que "nada justifica um ataque a um hospital cheio de civis".

Já o presidente francês, Emmanuel Macron, declarou "que nada justifica tomar civis como reféns" e pediu a abertura de um corredor humanitário em Gaza.

O ataque contra infraestruturas civis "não está de acordo com o direito internacional", afirmou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

O papa Francisco fez um apelo para evitar "uma catástrofe humanitária em Gaza". O sumo pontífice também expressou preocupação que o conflito se estenda a outras regiões.

(Com mais informações da AFP)