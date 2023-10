Quando é a Black Friday 2023? Veja em que dia cai a data

A Black Friday 2023 acontecerá no dia 24 de novembro. Como o próprio nome em inglês já adianta, a data será uma sexta-feira.

A Black Friday teve origem nos Estados Unidos e atualmente é celebrada em diversos países ao redor do mundo, incluindo o Brasil. Essa data de promoções tem como objetivo impulsionar as vendas no final do ano e marca o início das compras para o Natal, um período bastante lucrativo para lojistas.

No Brasil, a Black Friday se consolidou a partir de 2012, quando grandes marcas do comércio eletrônico passaram a aproveitar essa ocasião para oferecer promoções especiais. Atualmente, a proposta já foi incorporada de todas as formas possíveis. Desde concessionárias de automóveis até farmácias.

Como descobrir qual dia cai a Black Friday

A data leva em consideração quando é comemorado o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos e Canadá. O feriado é celebrado sempre na quarta quinta-feira do mês de novembro, quando acontecem diversas confraternizações para agradecer as coisas boas daquele ano. A Black Friday é sempre agendada para o dia seguinte.

Como no Brasil não há esse costume, por vezes as promoções começam bem antes. É daí que surge, por exemplo, a "Black Week", com descontos ao longo de toda semana.