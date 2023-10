Pfizer definirá preço de remédio para Covid-19 em US$1.390 por tratamento de 5 dias

Por Michael Erman

(Reuters) - A Pfizer anunciou nesta quarta-feira que definirá o preço de seu tratamento antiviral para Covid-19 nos Estados Unidos, o Paxlovid, em quase 1.400 dólares pelo tratamento de cinco dias, após os estoques do governo acabarem e o remédio passar a ser vendido comercialmente, um valor que é mais do que o dobro o que o governo paga atualmente pelo medicamento.

O novo preço de tabela, que não inclui abatimentos e outros descontos para seguradoras e gestoras de benefícios farmacêuticos, é de 1.390 dólares por esquema de tratamento, disse a Pfizer em comunicado enviado por email. O governo dos EUA pagou cerca de 530 dólares pelo mesmo tratamento com Paxlovid, que foi disponibilizado gratuitamente aos norte-americanos.

O Paxlovid, o tratamento domiciliar mais comumente prescrito para a Covid-19 nos EUA, vai permanecer disponível gratuitamente para os pacientes até o final do ano, disse a Pfizer.

Sob um acordo com o governo, o medicamento também permanecerá gratuito para pacientes segurados pelos programas Medicare e Medicaid até o final de 2024, e para pacientes não segurados e com seguro insuficiente até 2028.

No ensaio clínico da Pfizer, o Paxlovid demonstrou reduzir as hospitalizações e a morte em cerca de 90% para pessoas não-vacinadas em risco de doenças graves. Em um outro ensaio, a Pfizer não conseguiu demonstrar benefícios para aqueles considerados de risco padrão, incluindo pacientes vacinados.

O influente órgão de fiscalização de preços de medicamentos dos EUA, o Instituto para Revisões Clínicas e Econômicas (Icer, na sigla em inglês), disse no ano passado que sua faixa de preço sugerida para o Paxlovid com base nos benefícios e valor para os pacientes estava entre 563 e 906 por tratamento de cinco dias.

Os EUA compraram cerca de 24 milhões de doses do tratamento oral com dois medicamentos da Pfizer e ainda tinham um grande estoque, mas combinaram a devolução de 7,9 milhões de doses na semana passada. A empresa também reduziu sua previsão de receita para o ano inteiro devido às vendas abaixo do esperado de seus produtos para combate à Covid-19.