Petrobras retomará posse de terminal de GNL na Bahia em janeiro, diz diretor

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) -A Petrobras retomará a posse do Terminal de Regaseificação de Gás Natural Liquefeito (GNL) da Bahia em janeiro, com o término do arrendamento para a norte-americana Excelerate Energy, disse nesta quarta-feira o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Companhia, Maurício Tolmasquim.

O arrendamento do terminal baiano havia sido anunciado em 2021, em meio a esforços do governo do então presidente Jair Bolsonaro para reduzir a presença da Petrobras no mercado brasileiro de gás natural, enquanto buscava atrair novos investidores para o setor.

Procurada pela Reuters, a petroleira detalhou que o arrendamento foi realizado no âmbito de acordo celebrado com o órgão antitruste Cade, que estabeleceu 31 de dezembro de 2023 como prazo de duração do arrendamento, segundo a empresa.

A Petrobras também confirmou nesta quarta-feira, em nota, informação publicada na véspera pela Excelerate, de que assinou contrato com a companhia de GNL para o afretamento da unidade flutuante de armazenamento e regaseificação (FSRU, na sigla em inglês) Sequoia.

Com capacidade de armazenamento de 173 mil metros cúbicos (m³), e de regaseificação de 23 milhões de m³/d, a embarcação vai operar no terminal baiano, que está conectado à malha integrada de transporte de gás natural. Trata-se de um navio regaseificador de GNL, que transforma o gás natural importado do estado líquido para gasoso.

"A contratação visa garantir a continuidade operacional do Terminal de Regaseificação de GNL da Bahia, cuja posse retorna para a Petrobras em 01/01/2024, após o término do arrendamento para a Excelerate", disse Tolmasquim na nota.

"Com isso, garantimos nossa capacidade de oferta para atendimento aos compromissos assumidos, em consonância com o previsto no Planejamento Estratégico da companhia."

A companhia adicionou que a referida contratação possibilitará, pelos próximos 10 anos, a disponibilidade operacional simultânea do Terminal de Regaseificação de GNL da Baía de Guanabara e da Bahia, "garantindo a manutenção dos elevados níveis de confiabilidade e flexibilidade oferecidos pela Petrobras na entrega de gás natural aos seus clientes".

(Por Marta Nogueira; edição de Roberto Samora e Pedro Fonseca)