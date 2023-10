Petrobras: 'Guerra pode afetar preço do petróleo'

(ANSA) - BRASILIA, 18 OTT - O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou hoje (18), após se reunir com o secretário-geral da Opep (Organização de Países Exportadores de Petróleo) em Brasília, que se o conflito no Oriente Médio se alastrar por outros países, ocorreria uma "tempestade perfeita" para os preços do petróleo.

"O preço do petróleo já está afetado. Piorar mais o conflito é a tempestade perfeita porque a gente já está com preço alto. O preço subiu mais com esse espasmo da questão de Israel, isso durante dois ou três dias, depois voltou à estrutura de antes, mas ainda é estrutura de preço alto", declarou Prates.

Ele se reuniu com o secretário-geral da Opep, Haithan al-Ghais, e o vice-presidente e ministro de Desenvolvimento e Indústria, Geraldo Alckmin.

Prates explicou que "não há indício de que a gente vá ver alastramento disso para países como Irã e Egito, países produtores de petróleo".

Por fim, ele afirmou ter falado sobre o impacto da guerra no preço do petróleo com o enviado da Opep e sobre a "movimentação dos países" árabes frente a crise. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.